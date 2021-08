Največji zaseg mamil v zgodovini ameriške obalne straže, vreden poldrugo milijardo

Ameriška obalna straža je sporočila, da so v več operacijah zasegli za skupaj 1,4 milijarde dolarjev (1,2 milijarde evrov) različnih mamil, od kokaina do marihuane. Gre za največji zaseg v zgodovini obalne straže, saj je v tokratni akciji med drugim zaplenila 27 ton kokaina in 650 kilogramov marihuane.

Zaseženo pošiljko so raztovorili v pristanišču Everglades v zvezni državi Florida. Obalna straža je lani v celotnem letu zasegla pol manj mamil, zato tokratno operacijo ocenjujejo za velik uspeh. Za pomoč so se zahvalili tudi kanadski mornarici ter zračni podpori ameriškega urada za carine in meje. Pomembna v trgovini z drogami je zaradi svojega položaja tudi Slovenija. Leži namreč na stičišču med jugovzhodno in zahodno Evropo in po njej potekajo prometne poti, ki jih pri svojih poslih uporabljajo tudi kriminalne združbe. Furs in Policija sta tako v pristanišču Koper oktobra 2019 zasegla 730 kilogramov heroina, kar je bil količinsko največji zaseg te droge na ozemlju Slovenije od osamosvojitve. Pošiljka kontejnerja je bila namenjena podjetju iz Budimpešte. Po ocenah bi storilci lahko s prodajo na ulici zaslužili celo do 87 milijonov evrov.