Zaseg 'ukrajinskega zlatega konvoja' na Madžarskem odpira nova vprašanja

Madžarske oblasti so v četrtek pridržale sedem uslužbencev ukrajinske državne banke Oschadbank, ki so z dvema voziloma prek te članice EU med bankama v Avstriji in Ukrajini prevažali 35 milijonov evrov, 40 milijonov dolarjev in 9 kilogramov zlata.
V Budimpešti so gotovino in zlato zasegli, proti sedmerici pa sprožili postopek zaradi suma pranja denarja. Sedmerico so nato v petek izpustili, niso pa vrnili zasežene gotovine in zlatih palic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Kijev trdi, da je šlo za rutinski prevoz, ki je potekal v skladu z zakonodajo. Madžarske oblasti pa po poročanju Politica preiskujejo, ali konvoj predstavlja tveganje za nacionalno varnost.
'Škandalozen ukrajinski zlati konvoj'
Madžarska vladajoča stranka je v ponedeljek vložila predlog zakona, ki bi oblastem omogočil zamrznitev zaseženih sredstev, medtem ko poteka preiskava. Predlog, ki ga je vložil vodja poslancev Fidesza Mate Kocsis, bi gotovino in zlato opredelil kot zaseženo premoženje, dokler madžarski davčni in carinski organi ne zaključijo preiskave. Parlament naj bi ga obravnaval po hitrem postopku, poroča Politico.
Madžarski uradniki opozarjajo, da ključna vprašanja o konvoju ostajajo nerešena. Kocsis je incident opisal kot "škandalozen ukrajinski zlati konvoj" in dejal, da preiskovalci preučujejo, ali bi prevoz tako velikih količin gotovine in plemenitih kovin za Madžarsko lahko predstavljal varnostno tveganje.
Ukrajina: Madžarska nima pravne podlage
Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je medtem Budimpešto obtožil, da poskuša retroaktivno upravičiti nezakonit zaseg. "Madžarska pada v spiralo brezpravja," je zapisal na družbenem omrežju X in zakon označil za "dejansko priznanje, da madžarska dejanja nimajo nobene pravne podlage".
Ukrajina je sicer v ponedeljek zaradi pridržanja sedmerice na pogovor poklicala madžarskega veleposlanika, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo zunanje ministrstvo in Budimpešto obtožilo kršitve evropske konvencije o človekovih pravicah.
V protestni noti je Ukrajina navedla, da je šlo za nezakonito pridržanje, ustrahovanje in prekomerno uporabo sile proti ukrajinskim državljanom. Kot je po poročanju AFP navedlo zunanje ministrstvo, je pridobilo pričevanja uslužbencev, da so bili v priporu deležni "psihološkega in fizičnega pritiska".
Budimpešta trdi, da je sedmerico aretirala v okviru preiskave pranja denarja, Kijev pa, da jih je Madžarska vzela za talce zaradi ukrajinske zamude pri ponovnem odprtju naftovoda, ki dobavlja rusko nafto v Budimpešto.
Incident se je namreč zgodil ob zaostrovanju napetosti med Madžarsko in Ukrajino glede ponovnega odprtja naftovoda Družba. Po navedbah Ukrajine je bil naftovod poškodovan v januarskem ruskem napadu, za popravilo pa da je potreben čas. Madžarska medtem Ukrajino obtožuje namernega zavlačevanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.