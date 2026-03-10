Naslovnica
Tujina

Zaseg 'ukrajinskega zlatega konvoja' na Madžarskem odpira nova vprašanja

Kijev/Budimpešta, 10. 03. 2026 16.56 pred 45 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Ne.M. STA
Zaseženi dolarji, evri in zlato

Madžarska vladajoča stranka Fidesz je v ponedeljek predstavila predlog, s katerim bi zagotovila zakonsko podlago za zaseg več milijonov evrov gotovine in zlata ukrajinske državne banke Oschadbank, poroča Politico. Kijev je zaradi začasnega pridržanja sedmih ukrajinskih bančnih uslužbencev na pogovor poklical madžarskega veleposlanika.

Madžarske oblasti so v četrtek pridržale sedem uslužbencev ukrajinske državne banke Oschadbank, ki so z dvema voziloma prek te članice EU med bankama v Avstriji in Ukrajini prevažali 35 milijonov evrov, 40 milijonov dolarjev in 9 kilogramov zlata.

V Budimpešti so gotovino in zlato zasegli, proti sedmerici pa sprožili postopek zaradi suma pranja denarja. Sedmerico so nato v petek izpustili, niso pa vrnili zasežene gotovine in zlatih palic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kijev trdi, da je šlo za rutinski prevoz, ki je potekal v skladu z zakonodajo. Madžarske oblasti pa po poročanju Politica preiskujejo, ali konvoj predstavlja tveganje za nacionalno varnost.

'Škandalozen ukrajinski zlati konvoj'

Madžarska vladajoča stranka je v ponedeljek vložila predlog zakona, ki bi oblastem omogočil zamrznitev zaseženih sredstev, medtem ko poteka preiskava. Predlog, ki ga je vložil vodja poslancev Fidesza Mate Kocsis, bi gotovino in zlato opredelil kot zaseženo premoženje, dokler madžarski davčni in carinski organi ne zaključijo preiskave. Parlament naj bi ga obravnaval po hitrem postopku, poroča Politico.

Madžarski uradniki opozarjajo, da ključna vprašanja o konvoju ostajajo nerešena. Kocsis je incident opisal kot "škandalozen ukrajinski zlati konvoj" in dejal, da preiskovalci preučujejo, ali bi prevoz tako velikih količin gotovine in plemenitih kovin za Madžarsko lahko predstavljal varnostno tveganje.

Ukrajina: Madžarska nima pravne podlage

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je medtem Budimpešto obtožil, da poskuša retroaktivno upravičiti nezakonit zaseg. "Madžarska pada v spiralo brezpravja," je zapisal na družbenem omrežju X in zakon označil za "dejansko priznanje, da madžarska dejanja nimajo nobene pravne podlage".

Ukrajina je sicer v ponedeljek zaradi pridržanja sedmerice na pogovor poklicala madžarskega veleposlanika, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo zunanje ministrstvo in Budimpešto obtožilo kršitve evropske konvencije o človekovih pravicah.

V protestni noti je Ukrajina navedla, da je šlo za nezakonito pridržanje, ustrahovanje in prekomerno uporabo sile proti ukrajinskim državljanom. Kot je po poročanju AFP navedlo zunanje ministrstvo, je pridobilo pričevanja uslužbencev, da so bili v priporu deležni "psihološkega in fizičnega pritiska".

Budimpešta trdi, da je sedmerico aretirala v okviru preiskave pranja denarja, Kijev pa, da jih je Madžarska vzela za talce zaradi ukrajinske zamude pri ponovnem odprtju naftovoda, ki dobavlja rusko nafto v Budimpešto.

Incident se je namreč zgodil ob zaostrovanju napetosti med Madžarsko in Ukrajino glede ponovnega odprtja naftovoda Družba. Po navedbah Ukrajine je bil naftovod poškodovan v januarskem ruskem napadu, za popravilo pa da je potreben čas. Madžarska medtem Ukrajino obtožuje namernega zavlačevanja.

ukrajina madžarska konvoj zaseg zlato denar

Slovenija na pogovor poklicala ruskega veleposlanika

Komisija ZN zaradi deportacij ukrajinskih otrok Rusijo obtožila zločinov proti človečnosti

Gašper93
10. 03. 2026 18.12
Potrebujemo še več Orbanov in Ficov, tudi v Sloveniji.
vlahov
10. 03. 2026 17.52
Ukrajina ni problem RS , razen socialnih in varstvenih dodatkov ter plačanih najemnin , kar je treba ukiniti. Plačujemo jim plače , pokojnine , TV - ..... Stran od teh ne naših ljudi.
rdeča petokraka
10. 03. 2026 17.37
Zakon je, da se sme čez mejo nositi do 10 000 Evrov gotovine. Zakaj bi bili Ukrajinci posebni.
Zmaga Ukrajini
10. 03. 2026 17.31
Spet se je izkazalo, da je orban navaden lopov. Samo bedaki si lahko izmislijo "pranje denarja" za denar, ki gre V obdolženo državo. orbanić je očitno ocenil, da se še ni dovolj okoristil na položaju, ki ga bo moral kmalu zapustiti, zato je okradel sosedo.
Bananistanec
10. 03. 2026 18.12
Pravi lopov ima zlato WC školjko in očitno je zdaj šel umivalnik po zraku kar mu ni ravno prav
bibaleze
