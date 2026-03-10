Zaseg 'ukrajinskega zlatega konvoja' na Madžarskem odpira nova vprašanja

Madžarske oblasti so v četrtek pridržale sedem uslužbencev ukrajinske državne banke Oschadbank, ki so z dvema voziloma prek te članice EU med bankama v Avstriji in Ukrajini prevažali 35 milijonov evrov, 40 milijonov dolarjev in 9 kilogramov zlata.

V Budimpešti so gotovino in zlato zasegli, proti sedmerici pa sprožili postopek zaradi suma pranja denarja. Sedmerico so nato v petek izpustili, niso pa vrnili zasežene gotovine in zlatih palic, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kijev trdi, da je šlo za rutinski prevoz, ki je potekal v skladu z zakonodajo. Madžarske oblasti pa po poročanju Politica preiskujejo, ali konvoj predstavlja tveganje za nacionalno varnost.

'Škandalozen ukrajinski zlati konvoj'

Madžarska vladajoča stranka je v ponedeljek vložila predlog zakona, ki bi oblastem omogočil zamrznitev zaseženih sredstev, medtem ko poteka preiskava. Predlog, ki ga je vložil vodja poslancev Fidesza Mate Kocsis, bi gotovino in zlato opredelil kot zaseženo premoženje, dokler madžarski davčni in carinski organi ne zaključijo preiskave. Parlament naj bi ga obravnaval po hitrem postopku, poroča Politico. Madžarski uradniki opozarjajo, da ključna vprašanja o konvoju ostajajo nerešena. Kocsis je incident opisal kot "škandalozen ukrajinski zlati konvoj" in dejal, da preiskovalci preučujejo, ali bi prevoz tako velikih količin gotovine in plemenitih kovin za Madžarsko lahko predstavljal varnostno tveganje.

Zasežen denar in zlate palice FOTO: Profimedia

Ukrajina: Madžarska nima pravne podlage