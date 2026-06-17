Zaseg ukrajinskega zlata: madžarska vlada odredila preiskavo odgovornih

Preiskavo je danes v objavi na omrežju Facebook napovedal premier Peter Magyar, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Poleg NAV je v kratkem zapisu omenil še urad za boj proti terorizmu in pozval generalnega državnega tožilca, naj nemudoma poda izjavo o tej zadevi.

Incident je marca povzročil spor med Budimpešto in Kijevom, potem ko so madžarski organi pridržali skupino uslužbencev ukrajinske državne banke Oschadbank, ki so prek Madžarske prevažali gotovino in zlato.

Sedmerica je z dvema avtomobiloma iz Avstrije proti Ukrajini prevažala 40 milijonov dolarjev, 35 milijonov evrov in devet kilogramov zlata. Gotovino in zlate palice so Madžari zasegli, bančne uslužbence pa naslednji dan izpustili.