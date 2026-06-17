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Zaseg ukrajinskega zlata: madžarska vlada odredila preiskavo odgovornih

Budimpešta, 17. 06. 2026 13.44 pred 8 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Zaseženi dolarji, evri in zlato

Madžarska vlada je odredila notranjo preiskavo v davčni in carinski upravi (NAV) in drugih agencijah, ki so bile udeležene v marčevskem incidentu, ko so med prevozom prek Madžarske pridržali skupino ukrajinskih bančnih uslužbencev ter jim zasegli gotovino in zlate palice. Madžarska je sicer Ukrajini že maja vrnila denar in zlato.

Preiskavo je danes v objavi na omrežju Facebook napovedal premier Peter Magyar, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Poleg NAV je v kratkem zapisu omenil še urad za boj proti terorizmu in pozval generalnega državnega tožilca, naj nemudoma poda izjavo o tej zadevi.

Incident je marca povzročil spor med Budimpešto in Kijevom, potem ko so madžarski organi pridržali skupino uslužbencev ukrajinske državne banke Oschadbank, ki so prek Madžarske prevažali gotovino in zlato.

Sedmerica je z dvema avtomobiloma iz Avstrije proti Ukrajini prevažala 40 milijonov dolarjev, 35 milijonov evrov in devet kilogramov zlata. Gotovino in zlate palice so Madžari zasegli, bančne uslužbence pa naslednji dan izpustili.

Zaseženi dolarji, evri in zlato
Zaseženi dolarji, evri in zlato
FOTO: Profimedia

V Ukrajini so takrat trdili, da je banka izvajala rutinski prevoz v skladu z vsemi ustreznimi zakoni, medtem ko je Madžarska sporočila, da so bili uslužbenci aretirani v okviru preiskave pranja denarja.

Madžarska je Ukrajini nato v začetku maja vrnila zaseženo gotovino in zlato. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je takrat sporočil, da gre za nov korak v smeri izboljšanja odnosov med državama, in se madžarski vladi pod vodstvom novega premierja Petra Magyarja zahvalil za konstruktiven pristop.

Madžarska Ukrajina Peter Magyar Oschadbank pranje denarja
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