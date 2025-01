Zaseg v Zagrebu: Slovenec želel nezakonito uvoziti dve ogroženi kobri

Pooblaščeni cariniki Mejnega carinskega urada (GCU) Aerodroma in Pošte so preprečili poskus nezakonitega uvoza dveh kober (Naja kaouthia), ki sta v Zagreb prispeli iz Združenih držav Amerike, je sporočilo hrvaško ministrstvo za finance.

Pri pregledu pošiljke je bilo ugotovljeno, da za kači ni bilo priloženo uvozno dovoljenje v skladu s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Gre za ključni dokument za zaščito ogroženih vrst prosto živečih živali in rastlin, kršitev pa se šteje za hujšo.

Zaradi kršitve 41. člena Zakona o čezmejnem prometu in prometu z divjadjo so hrvaški organi pravni osebi iz Republike Slovenije izrekli globo v višini 1800 evrov, dodatno pa so globo izrekli tudi odgovorni fizični osebi, in sicer v višini 720 evrov.

Nezakonito uvožena plazilca so po zasegu namestili v zagrebški živalski vrt, v Center za rehabilitacijo divjih živali.