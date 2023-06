Mehiška mestna svetnica tihotapila 42 kilogramov kokaina

Iz sodnih evidenc je razvidno, da so svetnico aretirali 10. junija na notranji varnostni kontrolni točki v obmejnem mestu Falfurriasu v Teksasu, potem ko je rentgenski pregled njenega vozila razkril nepravilnosti na vratih in sedežih.

Agenti mejne patrulje so našli 42 paketov, zavitih v lepilni trak in folijo, vsak je tehtal kilogram. Ahumadova pa je policiji ob odkritju povedala, da je pošiljko nameravala dostaviti v San Antonio v Teksasu in da je pošiljke z drogami že večkrat prevažala.