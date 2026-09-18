Zasegli 100.000 tablet s podobo Gadafija

Pakete s tabletami je prestregla enota za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu (Rada). Na tabletah je doprsna podoba Gadafija.
Tablete so bile skrite v kombiju, ki je v Libijo prišel z ladjo preko neznanega pristanišča. Pošiljko so odkrili, ker so pripadniki Rade prejeli informacije o kriminalni mreži, ki je tablete tihotapila iz še neznane evropske države. Osumljence so po poročanju medijev prijeli in jih predali državnemu tožilstvu, poroča Euronews.
Uradniki vrednosti, ki bi jo pošiljka dosegla na ulici, niso razkrili. Neuradni viri ocenjujejo, da je vredna med 500.000 in 1,5 milijona.
V ločeni operaciji v Bengaziju so zasegli še nerazkrito število tablet kaptagona, ki najverjetneje izvirajo iz Sirije.
Gre za poceni in izjemno zasvojljivo sintetično drogo, ki je med državljansko vojno v Siriji preplavila bližnjevzhodne trge in hitro postala tudi glavni vir dohodka za režim al-Asada.
Po nekaterih ocenah je sirska trgovina s kaptagonom na vrhuncu ustvarila do 8,6 milijarde evrov na leto, mreže okoli družine al Asad pa so letno zaslužile približno dve milijardi evrov.
Organ Združenih narodov za droge (UNODC) je v letošnji oceni zapisal, da je Libija zaradi politične nestabilnosti in šibkih nadzorov na mejah vse pomembnejša regionalna tranzitna točka za sintetične droge.
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