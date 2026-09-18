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Zasegli 100.000 tablet s podobo Gadafija

Tripoli , 18. 09. 2026 08.40 pred 53 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
Tablete s podobami Gadafija

V Libiji so prestregli 100.000 tablet ekstazija s podobo nekdanjega libijskega voditelja Moamerja Gadafija. Pošiljka naj bi v državo prišla iz Evrope, skrita v kombiju.

Pakete s tabletami je prestregla enota za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu (Rada). Na tabletah je doprsna podoba Gadafija.

Tablete so bile skrite v kombiju, ki je v Libijo prišel z ladjo preko neznanega pristanišča. Pošiljko so odkrili, ker so pripadniki Rade prejeli informacije o kriminalni mreži, ki je tablete tihotapila iz še neznane evropske države. Osumljence so po poročanju medijev prijeli in jih predali državnemu tožilstvu, poroča Euronews.

Uradniki vrednosti, ki bi jo pošiljka dosegla na ulici, niso razkrili. Neuradni viri ocenjujejo, da je vredna med 500.000 in 1,5 milijona.

V ločeni operaciji v Bengaziju so zasegli še nerazkrito število tablet kaptagona, ki najverjetneje izvirajo iz Sirije.

Gre za poceni in izjemno zasvojljivo sintetično drogo, ki je med državljansko vojno v Siriji preplavila bližnjevzhodne trge in hitro postala tudi glavni vir dohodka za režim al-Asada.

Po nekaterih ocenah je sirska trgovina s kaptagonom na vrhuncu ustvarila do 8,6 milijarde evrov na leto, mreže okoli družine al Asad pa so letno zaslužile približno dve milijardi evrov.

Organ Združenih narodov za droge (UNODC) je v letošnji oceni zapisal, da je Libija zaradi politične nestabilnosti in šibkih nadzorov na mejah vse pomembnejša regionalna tranzitna točka za sintetične droge.

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Libija ekstazij Gadafi tihotapljenje drog

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KOMENTARJI4

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Nace Štremljasti
18. 09. 2026 09.59
pripotoval kombi z ladjo iz neznanega pristanišča,da ga ni bog vrgel na ladjo,treba preveriti ane
Odgovori
+1
1 0
Hind Rami Iyad Rajab
18. 09. 2026 09.43
kakšna hecna anti Asad propaganda...Kaptagon = fenetilin ...Fenetilin je kot zdravilo leta 1961 razvilo nemško podjetje Degussa AG in je bil v klinični uporabi okoli 25 let. Uporabljal se je kot blažja različica amfetamina in sorodnih učinkovin.... Uporabljali so ga za uporabljali za zdravljenje hiperaktivnosti, narkolepsije in depresije.... Njegova glavna prednost je bila, da primerljivi odmerki povzročijo manjše zvišanje krvnega tlaka kot amfetamin in se je zato lahko uporabljal tudi pri bolnikih s srčno-žilnimi boleznimi....najbolj se zadevajo v saudski arabiji pa tam okoli vendar tudi na zahodu trump pa kruli da ga delajo samo - Kitajci
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+1
2 1
Rožica33
18. 09. 2026 09.43
a to še obstaja
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+0
1 1
Mortir
18. 09. 2026 09.27
čudno. a tokrat pa ni Trump :P
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-2
0 2
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