Zasegli 100.000 tablet s podobo Gadafija

Pakete s tabletami je prestregla enota za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu (Rada). Na tabletah je doprsna podoba Gadafija.

Tablete so bile skrite v kombiju, ki je v Libijo prišel z ladjo preko neznanega pristanišča. Pošiljko so odkrili, ker so pripadniki Rade prejeli informacije o kriminalni mreži, ki je tablete tihotapila iz še neznane evropske države. Osumljence so po poročanju medijev prijeli in jih predali državnemu tožilstvu, poroča Euronews.

Uradniki vrednosti, ki bi jo pošiljka dosegla na ulici, niso razkrili. Neuradni viri ocenjujejo, da je vredna med 500.000 in 1,5 milijona.