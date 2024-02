Zasegli 28 ton fentanila, dva miligrama pomenita smrtni odmerek

Po navedbah urada kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma so organi pregona lani na vstopnih točkah po vsej zvezni državi zasegli 28.122 kilogramov fentanila v vrednosti približno 670 milijonov evrov.

Količina predstavlja bistveno povečanje v primerjavi z 12.700 kilogrami, ki so jih zasegli leto prej in bi na črnem trgu v ZDA prinesli 230 milijonov dolarjev. Leta 2021 so medtem zasegli "le" 5300 kilogramov te droge.

Ni jasno, ali je povečanje posledica okrepljenega nadzora in preiskav ali pa so preprodajalci močno povečali količino tega mamila, ki so jo hoteli pretihotapiti v Kalifornijo.

Kot je v izjavi poudaril Newsom, Kalifornija ukrepa – povečuje število zasegov, širi dostop do zdravljenja zaradi odvisnosti od drog in zahteva, da preprodajalci za svoja dejanja odgovarjajo.

Boj proti epidemiji fentanila v ZDA sta sicer novembra lani napovedala tudi ameriški predsednik Joe Biden in njegov mehiški kolega Andres Manuel Lopez Obrador.

Fentanil je 50-krat močnejši od heroina in 100-krat močnejši od morfija. V zadnjih letih je ta sintetična droga postala izjemno donosen izvozni artikel mehiških narkokartelov. Eden od razlogov za to je njena veliko cenejša in hitrejša proizvodnja od proizvodnje "tradicionalnih drog".

Po podatkih ameriške Zvezne agencije za boj proti drogam (DEA) smrtni odmerek predstavljata že dva miligrama fentanila. Leta 2022 je v ZDA zaradi drog umrlo več kot 110.000 ljudi, od česar je bilo približno 70 odstotkov smrti povezanih s fentanilom.