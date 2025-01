418 osumljencem zasegli 4,5 milijona tablet in štiri podzemne laboratorije

Operacijo so izvedli francoski, grški, italijanski in španski organi pregona, koordiniral pa jo je Europol. Racije so potekale v 30 državah med aprilom in novembrom lani. Preiskali so 52 organiziranih kriminalnih združb in zasegli blago v vrednosti več kot 11 milijonov evrov.

V racijah so zasegli več kot 400.000 paketov "nezakonitih zdravil", približno 175.000 vial in ampul ter več kot 4,5 milijona tablet, vključno s protibolečinskimi zdravili, zdravili proti raku ter dopinškimi in psihotropnimi snovmi. Odkrili in razpustili so tudi štiri podzemne laboratorije.

"Trgovina s ponarejenimi zdravili je v EU v porastu, kar povzroča ogromne stroške za posameznika in družbo," so sporočili iz Europola.

Kot so dodali, združbe organiziranega kriminala prodajajo podstandardne, napačno označene ali ponarejene farmacevtske izdelke ter izdelke, ki so bili odtujeni iz zakonitih dobavnih verig.

V Europolu opozarjajo na ključno vlogo družbenih medijev in spletnih trgovin, tako zakonitih kot na temnem spletu, pri prodaji ponarejenih farmacevtskih izdelkov ter pozivajo potrošnike k previdnosti pri spletnih nakupih.