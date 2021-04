Zasegli nezakonito nabrane velikanske školjke v vrednosti 20 milijonov evrov

Naravovarstveniki so izrazili zaskrbljenost zaradi naraščajoče nezakonite trgovine s temi ogroženimi bitji, ki jih, po globalnem zatiranju trgovine s slonovimi okli, uporabljajo kot nadomestek za slonovino, poroča The Guardian.

"Trajno bo vplival na morski ekosistem in prihodnje generacije bodo prikrajšane za njihove koristi, ki izhajajo iz njega," je dodal. Povedal je, da so med zaseženimi lupinami našli školjke Tridacna gigas, ki je največja školjka na svetu. Školjke, ki zrastejo do 1,3 m in tehtajo do 250 kg, gostijo morske alge, ki so osnovni vir hrane za številne ribje vrste, s katerimi se prehranjujemo tudi ljudje.

Obalna straža je sporočila, da so bili na osrednjem zelenem otoku v morju Sulu aretirani štirje osumljenci, ki so jih organi pregona odkrili med največjim zasegom školjk doslej. "Kraja velikanskih školjk iz njihovega naravnega habitata je oblika medgeneracijskega kriminala," je dejal Jovic Fabello , tiskovni predstavnik sveta za trajnostni razvoj Palavana.

Fabello je dejal, da nezakonita trgovina z velikanskimi školjkami v zadnjih treh letih narašča tako v Palawanu kot tudi na več drugih območjih Filipinov. Ubijanje ogroženih vrst je po zakonu o zaščiti prostoživečih živali kaznivo, kršitelje pa lahko čaka tudi 12 let zapora in globa do 17.000 evrov (milijon filipinskih pesov).

"Ti ljudje velikanske školjke kradejo iz morja in jih ubijajo,"je zatrdil Fabello. Obalna straža je vrednost najnovejše kraje ocenila na več kot 20 milijonov evrov (1,2 milijarde pesov). To pa je krepko preseglo prejšnji rekord Palwana, ki so ga v začetku prejšnjega meseca podrli z zasego 80 ton velikanskih školjk v vrednosti 2.75 milijona evrov. Takrat so školjke zasegli z bližnjega otoka Johnson.