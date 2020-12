Zasegli obsežno zbirko orožja za vzpostavitev desničarske milice v Nemčiji

Policija je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zasegla 76 kosov polavtomatskega in avtomatskega orožja, 14 pištol, šest ročnih granat, različne vrste eksploziva in 100.000 nabojev različnih kalibrov. Namen zbiranja omenjenega orožja je preiskovalcem razkril eden od osumljencev, je na današnji novinarski konferenci na Dunaju pojasnil Nehammer.

Na Bavarskem na jugu Nemčije so v zvezi s tem primerom po besedah vodje preiskave Michaela Mimre pridržali dve osebi. Preiskave potekajo tudi v nemški deželi Severno Porenje-Vestfalija.

Kot je še pojasnil Mimra, so orožje odkrili v okviru operacije proti tihotapljenju mamil iz Nemčije v Avstrijo. Preiskovalci so nato ugotovili, da so osumljenci povezani tudi z domnevno trgovino z orožjem.