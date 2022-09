Zasegli ponarejeno luksuzno blago, vredno pol milijarde evrov

Med drugim so policisti na otokih Tenerife in Fuerteventura našli pet ton ponarejenega luksuznega blaga, izdelanega na Kitajskem, je povedal predstavnik vlade na Kanarskih otokih Anselmo Pestana. Ob tem je poudaril, da gre za največjo količino ponarejenega blaga luksuznih blagovnih znamk, ki je bila kadarkoli zasežena v Evropi.

Blago so našli v 14 trgovinah, štirih skladiščih in treh zasebnih stanovanjih, je še dodal Pestana. Pristojni organi so v povezavi z blagom aretirali 17 oseb, med katerimi so tudi tri vodje tolpe, specializirane za prodajo ponarejenega blaga kitajskih blagovnih znamk, zlasti na turističnih območjih.