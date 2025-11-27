Zasegli več kot 16 milijonov paketov ponarejenih in nevarnih igrač

Ker se prodaja ponarejenih izdelkov v prazničnem času znatno poveča, se te operacije običajno izvajajo ob koncu leta.

Operacija LUDUS, imenovana po latinski besedi za igračo, je vsakoletna operacija, namenjena boju proti trgovini s ponarejenimi in nevarnimi igračami. V njej sodelujejo organi pregona in carinske službe iz številnih držav članic EU, pa tudi iz nekaterih tretjih držav.

V zadnjih dveh operacijah, imenovanih LUDUS IV in LUDUS V, ki sta potekali v letih 2023-2024 oziroma 2024-2025, so pristojni organi zasegli 16,6 milijona paketov ponarejenih in nevarnih igrač v skupni vrednosti okoli 36,8 milijona evrov. Prav tako so 555 oseb prijavili sodnim in zdravstvenim organom, je sporočil Europol.

Ponarejene igrače lahko otroke in druge potrošnike izpostavljajo resnim zdravstvenim tveganjem, saj ne ustrezajo standardom oziroma ne upoštevajo strogih pravil EU o izdelkih, namenjenih otrokom. Kot opozarja Europol, bi lahko ponarejene igrače povzročile zadušitve, utopitve, ureznine ali opekline ter otroke izpostavile nevarnim kemičnim snovem.

Ponarejanje igrač prav tako povzroča ogromne finančne izgube podjetjem, spodkopava verodostojnost blagovnih znamk ter ogroža gospodarski razvoj in okolje.

V operacijah LUDUS IV in LUDUS V, ki ju je koordiniral Europol, je sodelovalo 26 držav, pa tudi Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf).