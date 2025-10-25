Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zasegli več tisoč injekcij z lažnim zdravilom za hujšanje

Northampton, 25. 10. 2025 13.54 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
2

Policisti v Northamptonu v Angliji so v ilegalnem proizvodnem obratu zasegli več deset tisoč injekcij in lažno učinkovino za hujšanje ter ostale pripomočke in opremo, ki jih je uporabljala kriminalna mreža. Skupna vrednost zasega presega 250 tisoč funtov (286 tisoč evrov). Če bi pošiljka prišla na trg, bi lahko resno ogrozila javno zdravje, je sporočila britanska Agencija za regulacijo zdravil in zdravstvenih izdelkov.

Policisti so poleg praznih injekcij zasegli tudi surove kemične sestavine, embalažo, opremo in 20.000 funtov gotovine. Našli so tudi 2000 injekcij z retatrutidom – gre za eksperimentalno zdravilo za debelost, ki se prodaja po spletu, kjer ga oglašujejo kot zdravilo, ki zmanjšuje apetit in uravnava sladkor v krvi. Zdravstvena stroka opozarja, da so takšna zdravila nezakonita, uporabniki pa so izpostavljeni resnim zdravstvenim zapletom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gre za prvi zaseg nezakonitega proizvodnega obrata za zdravila za hujšanje v Združenem kraljestvu in enega največjih na svetu. 

Agencija za regulacijo zdravil in zdravstvenih izdelkov (MHRA) je sporočila, da bi proizvajalec na črnem trgu z zaseženim materialom zaslužil okoli 250 tisoč funtov (286 tisoč evrov).

"Z uničenjem te organizirane kriminalne mreže in preprečitvijo vstopa več deset tisoč potencialno smrtonosnih izdelkov v obtok smo preprečili resno tveganje za javno zdravje," so po akciji sporočili iz Agencije za regulacijo zdravil in zdravstvenih izdelkov. 

zdravila za hujšanje ponarejena zdravila javno zdravje
Naslednji članek

ZDA bodo preiskovale kitajsko vlado

Naslednji članek

Nakit iz Louvra po novem 26 metrov pod zemljo, na kraju našli 150 sledi DNK

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
piko3
25. 10. 2025 15.01
Tako naj preiščejo tudi Herto, ki ja nonstop na televiziji. Kaj še je naivnih ljudi da kupujejo to lažno upanje?
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
25. 10. 2025 14.59
-1
Je tudi vprašanje,če nas janšisti niso takrat na silo cepili s ponaredeki
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306