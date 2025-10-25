Zasegli več tisoč injekcij z lažnim zdravilom za hujšanje

Policisti so poleg praznih injekcij zasegli tudi surove kemične sestavine, embalažo, opremo in 20.000 funtov gotovine. Našli so tudi 2000 injekcij z retatrutidom – gre za eksperimentalno zdravilo za debelost, ki se prodaja po spletu, kjer ga oglašujejo kot zdravilo, ki zmanjšuje apetit in uravnava sladkor v krvi. Zdravstvena stroka opozarja, da so takšna zdravila nezakonita, uporabniki pa so izpostavljeni resnim zdravstvenim zapletom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Gre za prvi zaseg nezakonitega proizvodnega obrata za zdravila za hujšanje v Združenem kraljestvu in enega največjih na svetu.

Agencija za regulacijo zdravil in zdravstvenih izdelkov (MHRA) je sporočila, da bi proizvajalec na črnem trgu z zaseženim materialom zaslužil okoli 250 tisoč funtov (286 tisoč evrov).

"Z uničenjem te organizirane kriminalne mreže in preprečitvijo vstopa več deset tisoč potencialno smrtonosnih izdelkov v obtok smo preprečili resno tveganje za javno zdravje," so po akciji sporočili iz Agencije za regulacijo zdravil in zdravstvenih izdelkov.