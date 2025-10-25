Zasegli več tisoč injekcij z lažnim zdravilom za hujšanje

Policisti so poleg praznih injekcij zasegli tudi surove kemične sestavine, embalažo, opremo in 20.000 funtov gotovine. Našli so tudi 2000 injekcij z retatrutidom – gre za eksperimentalno zdravilo za debelost, ki se prodaja po spletu, kjer ga oglašujejo kot zdravilo, ki zmanjšuje apetit in uravnava sladkor v krvi. Zdravstvena stroka opozarja, da so takšna zdravila nezakonita, uporabniki pa so izpostavljeni resnim zdravstvenim zapletom.
Gre za prvi zaseg nezakonitega proizvodnega obrata za zdravila za hujšanje v Združenem kraljestvu in enega največjih na svetu.
Agencija za regulacijo zdravil in zdravstvenih izdelkov (MHRA) je sporočila, da bi proizvajalec na črnem trgu z zaseženim materialom zaslužil okoli 250 tisoč funtov (286 tisoč evrov).
"Z uničenjem te organizirane kriminalne mreže in preprečitvijo vstopa več deset tisoč potencialno smrtonosnih izdelkov v obtok smo preprečili resno tveganje za javno zdravje," so po akciji sporočili iz Agencije za regulacijo zdravil in zdravstvenih izdelkov.
