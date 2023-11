Zasegli za milijardo dolarjev ponaredkov izdelkov luksuznih znamk

Zaradi trgovine s ponarejenim blagom so v New Yorku v sredo prijeli in ovadili dva moška. 38-letni Adama Sow in 48-letni Abdulai Jalloh sta obtožena, da sta od januarja do konca oktobra vodila obsežno trgovino s ponarejenim blagom, skladiščenim na Manhattnu. Grozi jima do deset let zapora.