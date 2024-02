Zasežena ruska superjahta za ZDA predraga, hočejo se je 'znebiti'

Po podatkih revije Forbes so Kerimov in njegova družina vredni 10,7 milijarde dolarjev (slabih 10 milijard evrov), svoje bogastvo pa so pridobil prek ruskega rudnika zlata Polius. Ruski državljan sicer ni več več delničar v podjetju.

Ameriške oblasti na Fidžiju so maja 2022 v skladu z nalogom ZDA zasegle slabih 280 milijonov evrov vredno jahto ruskega milijarderja Sulejmana Kerimova . Ameriško finančno ministrstvo je zoper Rusa uvedlo sankcije zaradi ruskih aktivnosti v Siriji in Ukrajini, poroča Reuters .

Pretekli teden pa so zvezni tožilci na Manhattnu na sodišče podali vlogo s prošnjo, da jim odobri prodajo ruske superjahte Amadee na dražbi. Plovilo je namreč, sodeč po vlogi, prevelik strošek za ameriško vlado, ki trenutno za njeno vzdrževanje na leto odšteje sedem milijonov dolarjev (6,5 milijona evrov) oz. 600 tisoč dolarjev (slabih 560 tisoč evrov) na mesec. To pa je po mnenju tožilcev veliko preveč, zato so sodnika Dala Hoja pozvali, naj razmisli o dražbi.

Poskusi dražbe so sicer po poročanju medija naleteli na nasprotovanje nekdanjega vodje ruskega državnega naftnega in plinskega velikana Rosnefta Eduarda Khudainatova, ki zdaj zahteva lastništvo nad to velikanko. Trdi namreč, da sam ni bil deležen sankcij, zato mu je ZDA ne more zaseči.