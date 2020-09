Zasegli skoraj tono kokaina, aretirani trije Hrvati

Španska Civilna garda je v operaciji "Falkuša" v mednarodnih vodah zaustavila hrvaško jadrnico, na kateri so našli 980 kilogramov kokaina visoke čistosti. V ilegalne aktivnosti tako imenovanega "Balkanskega kartela" so vključeni tudi hrvaški državljani, tri so že aretirali. Preiskava o čezatlantskem tihotapljenju večjih količin kokaina še poteka.

icon-expand Na hrvaški jadrnici so našli 980 kilogramov kokaina visoke čistosti. FOTO: Guardia Civil

Hrvaško Ministrstvo za notranje zadeve je opisalo, kako se je začela akcija, poimenovana "Falkuša". Kriminalistično preiskavo so v začetku leta 2020 pričeli policisti iz Nacionalne policijske službe za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala - Služba za boj proti drogam iz Splita ter Policijska uprava šibensko-kninske, poroča hrvaški Index. Zaradi izrazitega mednarodnega značaja kriminalnih dejavnosti že v začetni fazi je hrvaška policija sprožila tristransko sodelovanje s špansko "Civilno gardo" (Guardia Civil) in francosko carino. "Poleg zgoraj omenjenih agencij so pri vodenju kazenske preiskave "Falkuša" podporo nudile naslednje agencije: Europol, DEA (Uprava za boj proti drogam - urad v Zagrebu), britanski NCA (Nacionalna agencija za kriminal), nizozemska nacionalna policija in policija Republike Bosne in Hercegovine (MUP Republike Srpske),"je zapisano v izjavi hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve. Vpleteni vsaj trije hrvaški državljani Kriminalistična preiskava "Falkuša" je usmerjena proti kriminalni celici znotraj t.i. "Balkanskegakartela", ki je specializiran za zagotavljanje "storitev" tihotapljenja mamil na jadrnice in jahte. To kriminalno celico sestavljajo vsaj trije hrvaški državljani, ki jih je kartel "rekrutiral" za čezmorsko tihotapljenje kokaina z jadrnico za čezmorsko plovbo. Jadrnica je registrirana v Republiki Hrvaški in pluje pod hrvaško zastavo.

icon-expand Iz hrvaške jadrnice zasegli skoraj tono kokaina-2 FOTO: Guardia Civil

Začelo se je v začetku leta Do zdaj so kriminalisti ugotovili, da so omenjeni hrvaški državljani v začetku leta 2020 izpluli iz Šibenika, konec avgusta pa so pluli po afriški "tihotapstveni" poti s Kanarskih otokov v Kraljevini Španiji južno do obale Zahodne Afrike. Tamkajšnje organizirane kriminalne združbe, ki jih je najel kartel, so na hrvaško jadrnico naložile kokain. V usklajeni akciji je posebna ekipa španske civilne garde 8. septembra zjutraj v mednarodnih vodah, po predhodni odobritvi pristojnih organov Republike Hrvaške, prestregla hrvaško jadrnico. Po pregledu jadrnice zaradi suma tihotapljenja mamil, so jadrnico odvlekli v nacionalne vode Kanarskih otokov. Našli so skoraj tono kokaina Med pregledom jadrnice na Kanarskih otokih je bilo skupaj najdenih 980 paketov z okoli 980 kilogrami kokaina visoke čistosti. Po ocenah španske policije je ulična vrednost zaseženega kokaina več kot 40 milijonov evrov. Po do zdaj zbranih informacijah je bil kokain namenjen evropskemu, španskemu in hrvaškemu trgu ilegalnih mamil.

icon-expand Iz hrvaške jadrnice zasegli skoraj tono kokaina-1 FOTO: Guardia Civil