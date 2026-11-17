Zaradi povečanega števila kršitev so celjski policisti na omenjenih območjih izvedli več poostrenih nadzorov. Do danes so opravili več kot 260 postopkov ugotavljanja identitete, o zadrževanju mladoletnikov na območjih, kjer je prihajalo do kršitev, pa so pisno obvestili 58 staršev. Operativno-komunikacijski center je v tem obdobju zabeležil 18 interventnih dogodkov, povezanih z neprimernim ravnanjem mladostnikov. Ti so med drugim kršili javni red in mir, praznili gasilne aparate v stanovanjskih blokih, uporabljali pirotehniko ter z nevarno vožnjo z mopedi ogrožali sebe in druge udeležence v prometu. Policisti so devetim mladoletnikom zasegli mopede oziroma skuterje, ki so bili v večini primerov predelani tako, da so dosegali višje hitrosti od dovoljenih. Zoper vse so podali obdolžilne predloge na Okrajno sodišče v Celju. Obdolžilne predloge so podali tudi zoper štiri kršitelje, ki niso upoštevali zakonitih ukazov policistov. Obravnavali so še tri primere mladoletnih povratnikov, ki so tuji državljani. Zanje so pristojnim upravnim enotam že predlagali razveljavitev dovoljenja za začasno prebivanje oziroma odpoved dovoljenja za stalno prebivanje.

Preiskava zaradi močnega poka na Hudinji

Med dogodki, ki so jih posebej izpostavili, je tudi močan pok, ki je 23. oktobra v večernih urah prestrašil stanovalce Hudinje. Policisti so z zbiranjem obvestil, pogovori z občani in pregledom posnetkov ugotovili, da je neznano pirotehnično sredstvo nastavil in sprožil mladoletni Celjan.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right zasežena pirotehnika Pu Celje

zasežena pirotehnika Pu Celje

zasežena pirotehnika Pu Celje

zasežena pirotehnika Pu Celje







Pri njem so prejšnji teden opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli več kosov nevarne pirotehnike. Med drugim 15 kosov pirotehničnih izdelkov FP3 Blue kategorije F3, pet kosov Tuono Blue 20, deset kosov Tuono Blue 30, en kos Scream 100 in tri kose Cobra 20 Ultimate, vse kategorije F4. Policija bo zoper mladoletnika na pristojno sodišče podala obdolžilni predlog, hkrati pa predlagala uničenje zaseženih izdelkov. Kot opozarjajo policisti, pirotehnični izdelki kategorij F3 in F4 predstavljajo veliko tveganje za zdravje in življenje ljudi. Vsebujejo eksplozivne snovi, ki ob sprožitvi povzročajo močne eksplozije, visoke temperature, intenzivne svetlobne učinke in zvočne udare. Nepravilna ali nestrokovna uporaba lahko povzroči zelo hude in trajne poškodbe. Posebej nevarno je prepričanje, da je pirotehniko mogoče varno uporabljati, če imamo z njo že nekaj izkušenj. Na policiji poudarjajo, da se moramo vedno zavedati, da lahko pri pirotehniki hitro pride do nenadne sprožitve, zakasnele eksplozije ali nepravilnega delovanja. V preteklih dneh je do močnejše detonacije neznanega pirotehničnega sredstva prišlo tudi na igrišču ene od osnovnih šol, kjer je nastala materialna škoda. Policisti dogodek obravnavajo kot sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, zbirajo pa tudi obvestila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Preiskava še poteka.

Policija FOTO: Bobo

Policija opozarja tudi na odgovornost staršev