Zaradi povečanega števila kršitev so celjski policisti na omenjenih območjih izvedli več poostrenih nadzorov. Do danes so opravili več kot 260 postopkov ugotavljanja identitete, o zadrževanju mladoletnikov na območjih, kjer je prihajalo do kršitev, pa so pisno obvestili 58 staršev.
Operativno-komunikacijski center je v tem obdobju zabeležil 18 interventnih dogodkov, povezanih z neprimernim ravnanjem mladostnikov. Ti so med drugim kršili javni red in mir, praznili gasilne aparate v stanovanjskih blokih, uporabljali pirotehniko ter z nevarno vožnjo z mopedi ogrožali sebe in druge udeležence v prometu.
Policisti so devetim mladoletnikom zasegli mopede oziroma skuterje, ki so bili v večini primerov predelani tako, da so dosegali višje hitrosti od dovoljenih. Zoper vse so podali obdolžilne predloge na Okrajno sodišče v Celju. Obdolžilne predloge so podali tudi zoper štiri kršitelje, ki niso upoštevali zakonitih ukazov policistov.
Obravnavali so še tri primere mladoletnih povratnikov, ki so tuji državljani. Zanje so pristojnim upravnim enotam že predlagali razveljavitev dovoljenja za začasno prebivanje oziroma odpoved dovoljenja za stalno prebivanje.
Preiskava zaradi močnega poka na Hudinji
Med dogodki, ki so jih posebej izpostavili, je tudi močan pok, ki je 23. oktobra v večernih urah prestrašil stanovalce Hudinje. Policisti so z zbiranjem obvestil, pogovori z občani in pregledom posnetkov ugotovili, da je neznano pirotehnično sredstvo nastavil in sprožil mladoletni Celjan.
Pri njem so prejšnji teden opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli več kosov nevarne pirotehnike. Med drugim 15 kosov pirotehničnih izdelkov FP3 Blue kategorije F3, pet kosov Tuono Blue 20, deset kosov Tuono Blue 30, en kos Scream 100 in tri kose Cobra 20 Ultimate, vse kategorije F4.
Policija bo zoper mladoletnika na pristojno sodišče podala obdolžilni predlog, hkrati pa predlagala uničenje zaseženih izdelkov.
Kot opozarjajo policisti, pirotehnični izdelki kategorij F3 in F4 predstavljajo veliko tveganje za zdravje in življenje ljudi. Vsebujejo eksplozivne snovi, ki ob sprožitvi povzročajo močne eksplozije, visoke temperature, intenzivne svetlobne učinke in zvočne udare. Nepravilna ali nestrokovna uporaba lahko povzroči zelo hude in trajne poškodbe.
Posebej nevarno je prepričanje, da je pirotehniko mogoče varno uporabljati, če imamo z njo že nekaj izkušenj. Na policiji poudarjajo, da se moramo vedno zavedati, da lahko pri pirotehniki hitro pride do nenadne sprožitve, zakasnele eksplozije ali nepravilnega delovanja.
V preteklih dneh je do močnejše detonacije neznanega pirotehničnega sredstva prišlo tudi na igrišču ene od osnovnih šol, kjer je nastala materialna škoda. Policisti dogodek obravnavajo kot sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, zbirajo pa tudi obvestila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Preiskava še poteka.
Policija opozarja tudi na odgovornost staršev
Policisti ob tem poudarjajo, da je odraščanje obdobje raziskovanja, preizkušanja meja in iskanja sprejetosti med vrstniki, vendar lahko takšno vedenje hitro preraste v odklonska ravnanja. Staršem svetujejo, naj spremljajo, kje, kako in s kom njihovi otroci preživljajo prosti čas, ter jih opozarjajo na odgovornost in posledice njihovih dejanj.
Poudarjajo tudi, da mladoletniki do 14. leta niso kazensko in prekrškovno odgovorni. O njihovih ravnanjih policija zato obvesti pristojno okrožno državno tožilstvo in center za socialno delo. Če ugotovijo elemente opustitve dolžne skrbi, lahko zoper starše podajo kazensko ovadbo zaradi zanemarjanja mladoletne osebe.
Mladostniki, ki so dopolnili 14 let, so kazensko odgovorni, zato lahko policija zoper njih poda kazenske ovadbe oziroma obdolžilne predloge. Ob neposredni zalotitvi mladoletnika pri kršitvi policisti starše nemudoma pozovejo na kraj dogodka in jih seznanijo z njihovo odgovornostjo za vzgojo in varnost otrok.
Odgovornost staršev za dejanja mladoletnih kršiteljev v Sloveniji se deli na odškodninsko odgovornost (plačilo povzročene škode), prekrškovno odgovornost in kazensko odgovornost. Vrsta in obseg odgovornosti sta odvisna predvsem od starosti otroka in od tega, ali so starši opustili svojo dolžnost vzgoje ter nadzora.
Čeprav se razmere po večjem številu nadzorov in izvedenih ukrepov po navedbah policije umirjajo, bodo s poostrenimi nadzori na določenih lokacijah nadaljevali. Napovedujejo tudi nadaljnje tesno sodelovanje s šolami in lokalno skupnostjo.
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