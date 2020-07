Zaseženo drogo pripeljali iz Sirije, naročnik neapeljska mafija

Tabletke so imele označbo captagon, kar je ime droge, s katero prekupčuje IS in je znana tudi pod nazivom droga džihadistov. Prisotna je predvsem na Bližnjem vzhodu, z njo pa se poslužujejo džihadisti, saj droga med drugim omogoči uporabniku, da se počuti bolj pogumnega in močnega. ISIS tabletke tudi prodaja in tako financira svoje aktivnosti.

Podoben simbol - dva polmeseca - so našli preiskovalci pri teroristih med napadom na Bataclan v Parizu leta 2015 in v skrivališčih ISIS na Bližnjem vzhodu. Savdska Arabija letno zaseže 55 milijonov tablet, kar je verjetno le 10 odstotkov vseh tablet, ki jih pretihotapijo v kraljestvo.

Tableta captagon, blagovna znamka sintetičnega stimulansa fenetilin je bila prvič izdelana v 60. letih prejšnjega stoletja za zdravljenje hiperaktivnosti, narkolepsije in depresije, vendar so jo v večini držav prepovedali v 80. letih, saj je povzročala zasvojenost.