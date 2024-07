Zaseženo megajahto ruskega oligarha po dveh letih končno prodali

Oblasti Antigve in Barbude so 82 metrov dolgo plovilo zasegle leta 2022, po ruski invaziji na Ukrajino, potem ko so lastniške vezi vodile do ruskega oligarha Andreja Gurjeva, ki ga je ameriško finančno ministrstvo obtožilo tesnih povezav z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Gurjev je sicer ustanovitelj podjetja Phosagro, največjega evropskega proizvajalca fosfatnih gnojil.

Kot sedaj poroča Bloomberg, ima luksuzna jahta z bazenom in ploščadjo za helikopterje novega lastnika. Neznani kupec je plovilo očitno kupil s popustom, saj je še lani za Alfa Nero nekdanji izvršni direktor Googla Eric Schmidt ponudil 67,6 milijona dolarjev, a je na koncu od nakupa odstopil, saj se je v posel vpletla Gurjeva hči, ki je zahtevala lastništvo nad plovilom.