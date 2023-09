Zasilni pristanek letala Air China, motor je zajel ogenj

Letalo kitajske družbe Air China, ki je bilo na poti iz Chengduja, je moralo zasilno pristati v Singapurju, po tem, ko je levi motor zajel ogenj. Kot so naknadno sporočile tamkajšnje oblasti, je bilo pri tem lažje poškodovanih devet ljudi.

Dim je po navedbah letaliških oblasti zajel tudi sprednji tovorni prostor in toaletne prostore. Po zasilnem pristanku so vse potnike in posadko leta CA403 evakuirali ter pogasili ogenj.

Po navedbah singapurske službe za civilno letalstvo je bilo na letalu 146 potnikov in devet članov posadke. "Devet potnikov je utrpelo lažje poškodbe, povezane z vdihavanjem dima in odrgnine pri evakuaciji. Dobili so ustrezno oskrbo," so še zapisali v sporočilu za javnost.

