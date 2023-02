Zaskrbljeni prebivalci po katastrofi v Ohiu: 'To je za nas kot Černobil'

Po mestu se še vedno čuti smrad. Hamnerjeve oči so rdeče in zabuhle, kar pripisuje kemikalijam v zraku. Vendar pa, kot pravi, so od fizičnih hujše psihološke posledice. "Ne morem spati. Že dvakrat sem bil pri zdravniku in jemljem zdravila proti tesnobi," je dejal. Ne skrbi ga le njegov posel in 10 zaposlenih, pač pa tudi prihodnost kraja, v katerem je preživel zadnjih 20 let svojega življenja.

"Strah me je za ljudi, ki živijo tukaj. Nihče od nas ne more spati, saj to zadeva toliko stvari. Gre za naš posel, naše zdravje in zdravje naših prijateljev," je dejal in dodal: "To je naš Černobil."