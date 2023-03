Zaskrbljujoča 'smrtonosna' gliva se v ZDA širi izjemno hitro

V Združenih državah Amerike se v zdravstvenih ustanovah izjemno hitro širi smrtonosna gliva, ki je odporna na vsa zdravila. Gliva naj bi po poročanju raziskovalcev iz Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) spadala v vrsto kvasovk, imenovana pa je Candida auris.

Z zaskrbljujočo hitrostjo se v zdravstvenih ustanovah ZDA širi gliva Candida auris, ki pri ljudeh z imunsko oslabljenim sistemom lahko povzroči hude posledice. Gliva je bila prvič odkrita leta 2009 v Aziji, v ZDA pa so o njenem prvem pojavu poročali leta 2016. Število okužb v ZDA se je med letoma 2020 in 2021 povečalo za 95 odstotkov. Število diagnosticiranih oseb in število oseb, pri katerih je bilo s presejalnimi testi ugotovljeno, da nosijo Candido auris pa zdaj vztrajno narašča.

Dr. Meghan Lyman, glavna zdravnica v podružnici CDC je dejala, da je porast v zadnjih letih precej zaskrbljujoč. "Povečanja nismo zaznali le na območjih, kjer se okužbe prenašajo temveč tudi na novih območjih, kjer so sedaj še ni bilo okuženih." "Hiter porast in geografsko širjenje primerov sta zaskrbljujoča in poudarjata potrebo po stalnem nadzoru, razširjenih laboratorijskih zmogljivostih, hitrejših diagnostičnih testih ter upoštevanju preverjenega preprečevanja in obvladovanja okužb," je dodala Lymanova. Gliva se je torej razširila, sprva je bila omejena le na področje New Yorka in Chicaga, sedaj pa jo je možno najti v več kot polovici ameriških zveznih držav, navaja CNN. CDC jo je že označil za "veliko grožnjo" saj je odporna proti vsem zdravilom, zlahka se širi in povzroča resne zaplete. Vendar je vseeno še prezgodaj za velik preplah. Dr. Walled Javaid, epidemiolog ter direktor oddelka za preprečevanje in nadzor okužb na kliniki Mount Sinai Downtown v New Yorku je pojasnil, da je sicer res zaskrbljujoče vendar to še ni razlog, "da vsi ljudje, ki so gledali serijo The last of us mislijo, da bomo vsi umrli".

Serija The last of us opisuje življenje 20 let po uničenju sodobne civilizacije. Uničenje je nastopilo z epidemijo zajedavskih gliv, ki okužene spremenijo v zombije.

"To je okužba, ki se pojavlja pri zelo bolnih osebah, ki imajo običajno še veliko drugih težav," je dodal. Glive predstavljajo vedno večjo funkcijo "Glivični patogeni so velika grožnja javnemu zdravju, saj postajajo vedno bolj pogosti in odporni na zdravljenje, pri čemer so trenutno na voljo le štiri skupine protiglivičnih zdravil," navaja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Širjenje in geografski obseg glivičnih bolezni bi lahko bila posledica globalnega segrevanja ter povečanja mednarodne trgovine in potovanj, navaja WHO. Candida auris se je namreč pojavila v obliki štirih sevov na štirih celinah, v ZDA pa je bila najbrž vnešena s strani potnikov, ki so prihajali iz držav, kjer je bila zaznana. Gliva se zdaj širi predvsem v ustanovah za postakutno oskrbo in ustanovah za strokovno nego, ki so opremljene z respiratorji.

icon-expand Pacient na respiratorju FOTO: Thinkstock