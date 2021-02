Zaradi taljenja ledu arktično plovbo prvič izvedli tudi februarja

Tanker se je na pot poskusno odpravil po letu izjemno toplih razmer na Arktiki, katerih posledice je bilo čutiti po vsem svetu. Med drugim v obliki snežne nevihte, ki je januarja prekrila Španijo, pa sunek hladnega zraka, ki je sredi februarja zajel Kanado in se preselil vse do juga Teksasa, poroča Bloomberg.

"Prepričan sem, da je severna morska pot konkurenčna, da spremembe v ledenih razmerah in izboljšanje tehnologije za plovbo ustvarjajo nove pogoje za njen razvoj," je dejal Yury Trutnev , ruski podpredsednik vlade in član nadzornega sveta pri Rosatomu, državni jedrski korporaciji, ki upravlja omenjeno pot.

Tanker Christophe de Margerie se je ob spremstvu jedrskega ledolomilca 50 Let Pobedy vrnil po severni morski poti, po tem, ko je januarja na Kitajsko odpeljal utekočinjeni zemeljski plin. Obe potovanji sta podrli navigacijske rekorde.

Zaskrbljujoče podnebne spremembe

Arktika se segreva več kot dvakrat hitreje kot preostali svet, območje, ki ga pokriva led, pa je v zadnjih 12 mesecih večkrat doseglo zgodovinske najnižje vrednosti. Satelitske slike kažejo, da je pokritost z ledom trenutno za 7 % nižja od povprečja v zadnjih štirih desetletjih.

Taljenje ledu v tej regiji sovpada z najslabšimi možnimi podnebnimi scenariji, ki so jih napovedali znanstveniki. Med letoma 1994 in 2017 je namreč po svetu izginilo že 28 bilijonov ton ledu. Da si lažje predstavljamo, kako veliko ledu to dejansko je, si lahko zamislimo 100 metrov debelo ploskev, ki pokriva celotno Veliko Britanijo.

Prav zaradi krčenja ledu pa arktične navigacijske poti dlje časa ostajajo odprte. Tokrat so zabeležili najdaljšo sezono do zdaj. Če običajno traja od junija do oktobra, se je tokrat s Christophejem de Margeriejem začela maja, ko je po severni morski poti opravljal dostavo, končala pa se je ob njegovi vrnitvi februarja.

Največji ruski proizvajalec utekočinjenega plina Novatek PJSC letos razmišlja o zgodnjem začetku navigacijske sezone, prvo plovbo naj bi izvedli aprila ali v začetku maja, je napovedal finančni direktor Mark Gyetvay. Rosatom cilja na celoletno plovbo, ki bi jo lahko omogočila krčenje ledu in tehnološki napredek ladij.