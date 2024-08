'Zasledovanje z dronom, nato se prikradejo s supom ali z gliserjem'

Kot je za Morski.hr povedala bralka, sta s partnerjem 13. avgusta odplula proti Šolti in se zasidrala v enem od zalivov. Tam sta nato opazila domnevne tatove, ki naj bi na svoje žrtve dan in noč prežali tudi s pomočjo drona. "Prenočila sva, a nisva spala dobro. Zjutraj pa sva se nato odpravila na Brač, se okopala in nato pot nadaljevala do Hvara," je povedala. Tam sta tatove opazila znova, tokrat jih je bilo še več.

Zakonca naj bi se zaradi vseh dogodkov odločila dvigniti sidro ter se "nekoliko v šoku" okoli 19. ure vrniti proti Šolti, čeprav to ni bil njun prvotni načrt. "Malo pred Splitskimi vrati sta se nad ladjo spet pojavila dva drona. Morje je postajalo vedno bolj valovito in začela se je spuščati tema, tudi mesečine ni bilo - črna tema. V daljavi se je nato pojavila temna ladja, ki ni imela luči, prav tako ni bila označena na radarju."

S prihodom dneva sta se nekoliko sprostila ter se celo podala do plaže. A ko se je njen mož odpravil na sprehod, so se na njuno plovilo nenadoma povzpele osebe, ki so do njega priveslale s supom. Kot je dodala bralka, naj bi nepovabljene goste odgnala kamera na krovu, a kljub temu so skušali, neuspešno, pred pobegom ukrasti še ribiško palico.

Par je nadaljeval s plovbo, a tudi po dveh urah je bila temna ladja še vedn za njima. Takrat sta poklicala reševalce, ki jima niso mogli pomagati, so ju pa povezali s pomorsko upravo v Reki. Slednji so poskrbeli, da ju bo v Maslinici pričakala policija, a do tja sta imela še pol ure, temna ladja pa se jima je medtem vse bolj približevala. Sledili so jim vse do zaliva Šešula, a nato so se ustavili ter umaknili tudi drone.

"Okoli 22. ure smo prišli v Maslinico, osebam na upravi je bilo takrat lažje, saj smo bili na varnem, policija pa sicer ni mogla narediti ničesar. Napravili so le zapisnik, to pa je bilo to. Kot da se ni zgodilo nič," je dejala ter dodala, da je njihovo plovilo sicer v odličnem stanju in redno vzdrževano, a da bodo odlej izboljšali tudi opremljenost.

Morski.hr je vprašanja poslal tudi na splitsko policijsko upravo, a odgovorov še niso dobili.