Zaslišali nekdanjo Epsteinovo sodelavko, ki je sodelovala pri zlorabah

Donald Trump je lani med predvolilno kampanjo obljubljal objavo dosjejev o Epsteinu, pravosodna ministrica Pam Bondi je februarja povedala, da ima na mizi seznam ljudi, ki so sodelovali pri zlorabah, Trumpovi podporniki pa so verjeli, da gre za znane demokrate in zavračali uradno razlago o Epsteinovem samomoru v priporu leta 2019.

Trumpova vlada je javnosti nato pred kratkim sporočila, da seznama strank sploh ni, in potrdila Epsteinov samomor. To je privedlo do razkola znotraj gibanja predsednikovih podpornikov in tudi vlade, afera pa se kljub vsem Trumpovim prizadevanjem za preusmeritev pozornosti ne umirja.