Zaslišanje Hrvatov, obtoženih trgovanja z otroki, preložili na februar

Današnja obravnava na zambijskem sodišču, kjer naj bi zaslišali štiri hrvaške pare, obtožene trgovine z otroki, je trajala le nekaj minut, zaslišanja pa se je udeležil tudi uradni predstavnik hrvaškega veleposlaništva v Pretoriji konzul Dario Klasić . Nova zaslišanja so napovedali za 6. in 10. februar, neuradno pa naj bi vse štiri pare danes izpustili na prostost, a si morajo prej urediti začasno bivanje v Zambiji.

Spomnimo. V Zambiji so 7. decembra aretirali štiri pare iz Hrvaške zaradi suma trgovine z otroki, saj naj bi bili dokumenti o posvojitvah ponarejeni. Otroke so predali socialnovarstvenim zavodom, pari pa so pristali v priporu.