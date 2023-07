Zaslišanje, kot ga še ni bilo: 'Našli so nečloveške biološke ostanke'

Očitno se lahko razdeljeni ameriški kongres zedini vsaj glede ene točke – Nezemljani. V ZDA je namreč potekalo zaslišanje, kot ga še ni bilo. Pred kongresnike so stopile tri priče nezemeljskih pojavov na našem planetu in spregovorile o svojih videnjih. Nekdanji obveščevalni častnik David Grusch je na primer dejal, da ameriške oblasti prikrivajo podatke o nezemeljskih objektih ter da so v razbitinah vesoljskih plovil že odkrili biološke ostanke nezemeljskega izvora.

Predstavniški dom je v sredo sklical zasedanje o "neidentificiranih nenavadnih pojavih", ki so pogovorno znani kot neznani leteči predmeti. "Na zaslišanju seveda ne bo zelenih možicev ali letečih krožnikov. Bomo pa na njem prišli do dejstev," je na začetku srečanja po poročanju BBC dejal republikanec Tim Burchett. No, če pa naposled že niso prišli do dejstev, so vsaj iz prve roke slišali pričevanja oseb, ki naj bi se z nezemeljskimi pojavi srečale na lastne oči. Zaslišanje je trajalo dve uri, na njem pa so nastopile tri priče. Te so pripovedovale o pilotih, ki se bojijo spregovoriti, o biološkem materialu, ki so ga pridobili iz razbitin vesoljskih plovil, ter domnevnih povračilnih ukrepih zoper žvižgače, ki si drznejo spregovoriti o nečloveških odkritjih na Zemlji. Vsi pa so poudarili, da predstavljajo ti nenavadni pojavi potencialno grožnjo za nacionalno varnost.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Zaslišanje sicer ni prineslo nobene večje pretresljive informacije, prav tako tudi ni potrdilo nezemeljskega življenja. Vendar pa so že samo s tako velikim zasedanjem dali skrivnostnim videnjem najresnejšo legitimacijo doslej ter priznanje, da si zaslužijo nadzor na najvišjih vladnih ravneh. Obravnava je bila deležna enako resnih vprašanj kot katera koli druga zadeva glede nacionalne varnosti. Zakonodajalci in priče pa so panel izkoristili, da so od vojske zahtevali večjo preglednost glede neznanih letečih predmetov. Upokojeni poveljnik ameriške mornarice o posnetku iz leta 2004 David Fravor, upokojeni poveljnik ameriške mornarice, je že leta 2004 pripovedoval o svojem srečanju z neidentificiranim in nenavadnim pojavom v obliki "tic-tac", ki da se je premikal tako, da je zbegal letalce. Posnetek so objavili leta 2017, dve leti za tem pa ga je preverila tudi ameriška mornarica.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Tehnologija, s katero smo se soočili takrat, je bila veliko boljša od vsega, kar smo imeli, imamo danes oz. želimo razviti v naslednjih 10 in več letih," je dejal Fravor. Ko so poskušali izslediti predmet, je hitro pospešil pred njimi in izginil, je dejal. Nekdanji obveščevalni častnik zračnih sil je na zaslišanju namignil tudi, da so vladni uradniki zakrili informacije in kaznovali tiste, ki so takšne pojave prijavili. Vendar pa "zaradi zakonov o tajnosti" ni mogel razkriti več informacij. V uvodu svojega govora je dejal še, da je bil v času svojega službovanja v vojski obveščen o "večdesetletnem programu za iskanje in povratno inženirstvo neidentificiranih in nenavadnih pojavov". Dostop do podrobnejših informacij o tem so mu sicer, kot je dejal, onemogočili. So med strmoglavljenimi 'nezemeljskimi plovili' našli tudi trupla pilotov? Druga priča – nekdanji mornariški pilot Ryan Graves – je na zaslišanju poudarila, da takšna opažanja neznanih letečih predmetov v ameriškem zračnem prostoru niso redka, a da se o njih veliko premalo poroča. Trdil je tudi, da nekateri deli ameriške vlade vedo veliko več o teh predmetih, kot so doslej izdali. Povedal je, da je bila njegova eskadrilja vedno znova priča skrivnostnih letečih predmetov, ki so kljub vetru orkanske stopnje ostali nepremični. Graves je ustanovil skupino Americans for Safe Aerospace (Američani za varno letalstvo), ki podpira letalce, ki so prijavili tovrstne neznane predmete.

icon-expand Slika iz videa, ki ga je zagotovilo ameriško obrambno ministrstvo z oznako Gimbal, iz leta 2015. FOTO: AP

Tudi tretja priča – nekdanji obveščevalni častnik David Grusch – je prepričana, da ameriška vlada skriva dokaze o najmanj ducatih krajev strmoglavljenja Nezemljanov. Meni, da se ZDA "nečloveške" dejavnosti verjetno zavedajo že vse od 30. let prejšnjega stoletja. Na vprašanje, ali so iz katerega koli strmoglavljenega plovila našli trupla pilotov, je odgovoril: "Kot sem že dejal v svojem intervjuju za NewsNation, so biološki ostanki prišli iz nekaterih od teh razbitin. Osebe, ki so za program vedele neposredno, so ocenile, da so bili ti ostanki nečloveški." Pentagon je sicer zanikal Gruschove trditve o prikrivanju. V izjavi je tiskovna predstavnica obrambnega ministrstva Sue Gough dejala, da preiskovalci niso odkrili "nobenih preverljivih informacij, ki bi podprle trditve, da so kakršni koli programi v zvezi s posedovanjem ali obratnim inženiringom nezemeljskih materialov obstajali v preteklosti ali obstajajo trenutno". Grusch je bil sicer tudi del delovne skupine mornariškega urada za neidentificirane zračne pojave. Potem ko se je odločil postati žvižgač, pa naj bi bil deležen povračilnih ukrepov oblasti. 'Potrebna je natančnejša analiza videnj. Več ko vemo, bolj smo varni' "Neznani in nenavadni pojavi, kakršni koli že so, lahko predstavljajo resno grožnjo naši vojski in našim civilnim letalom. Tega se je treba zavedati," je na zaslišanju poudaril kalifornijski demokrat Robert Garcia. "Morali bi preučiti več tovrstnih videnj in poročanj. Bolj ko jih razumemo, varnejši smo," je dodal.

icon-expand Priče na zaslišanju o Nezemljanih FOTO: AP

Večina republikancev in demokratov je k temi pristopila zelo resno, a nekateri so še vedno izrazili skepticizem o nezemeljskih pojavih in videnjih. Republikanec iz Missourija Eric Burlison je skušal ovreči pričanja o pilotih, ki naj bi videli nezemeljske predmete. Dejal je, da težko verjame, da bi bila bitja z zmogljivostjo, da bi lahko prepotovala milijarde kilometrov in dosegla naš planet, tako "nesposobna", da bi strmoglavila na Zemljo. Postavil je tudi argument, da bi bila lahko ta neznana plovila produkt vojaških izvajalcev ali pa da bi lahko pripadala programom tujih agencij.