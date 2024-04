Zaslišanje v ameriškem senatu izpostavilo vprašanja o varnosti letal 787

Boeing, ki je od januarskega skoraj katastrofalnega incidenta precej pod nadzorom, je v ponedeljek pripravil medijski dogodek z dvema višjima inženirjema, ki sta podrobno pojasnila razloge za varnost letala in ovrgla Salehpourjeve trditve.

Sam Salehpour je v pogovoru za televizijo NBC , ki so ga predvajali v torek zvečer, dejal, da bi morali letalo 787 dreamliner takoj prizemljiti, saj obstaja nevarnost, da se v zraku razleti.

Demokratski senator iz Connecticuta je pravosodno ministrstvo ZDA pozval, naj razišče, ali je Boeing kršil sporazum o odložitvi pregona iz leta 2021, s katerim so bile urejene kršitve po nesreči dveh letal 737 MAX v letih 2018 in 2019.

Takšna poteza bi lahko Boeing in njegovo vodstvo izpostavila "morebitni kazenski odgovornosti" in višjim globam, je dejal Blumenthal in dodal, namerava senatni odbor za preiskave pozvati Boeing na eno od prihodnjih zaslišanj.

Poleg Salehpourja so na seznamu prič tudi nekdanji inženirji pri Boeingu in Zvezni upravi za letalstvo (FAA), ki zdaj delajo v Fundaciji za varnost v letalstvu, ki je prav tako kritizirala Boeingove prakse.

Zaslišanje se odvija v času, ko regulatorji stopnjujejo nadzor nad Boeingom zaradi skoraj katastrofalnega leta družbe Alaska Airlines 5. januarja, ko je z letala 737 max v zraku odletel del trupa.