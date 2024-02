Zaslišanje Zuckerberga: 'Vaše roke so krvave. Vaš izdelek ubija ljudi'

V senatnem odboru za pravosodje so se zagovarjali tudi vodilni pri družbenih omrežjih TikTok, X, Snapchat in Discord. Direktorji so se soočili z obtožbami obeh strank, da ne storijo dovolj za zaščito otrok na spletnih platformah, kjer so izpostavljeni nasilju, nadlegovanju in spolnim izprijencem. Nekateri mladi so zaradi tega tudi storili samomor.

Zuckerberg je moral med zaslišanjem vstati in se opravičiti družinam žrtev, ki so bile zbrane v dvorani. "Žal mi je za vse, kar ste preživeli," je dejal. "Nihče ne bi smel doživeti tega, kar so doživele vaše družine," je dodal.

"Gospod Zuckerberg, vi in podjetja pred nami (...) vem, da tega niste nameravali, ampak vaše roke so krvave. Vaš izdelek ubija ljudi," je dejal republikanski senator Lindsey Graham.

Zuckerberg je dejal, da je bila varnost na spletu izziv od začetka interneta. "Ko kriminalci razvijajo taktike, moramo mi razvijati našo obrambo," je dejal in dodal, da raziskave kažejo, da družbeni mediji niso škodljivi za duševno zdravje mladih.

Demokratski senator Dick Durbin mu je odgovoril, da to ni povezano z realnostjo. "Ni ga starša v tej dvorani, ki ni videl, kako se mu otrok spreminja pred očmi zaradi čustvenih izkušenj na družbenih medijih," je dejal.

Omejen dostop za najstnike

Direktor TikToka Shou Zi Chew je dejal, da so vprašanja, o katerih razpravljajo, nočna mora vsakega starša, česar se zaveda, saj ima tri majhne otroke. "Vložili bomo dve milijardi dolarjev v področje zaupanja in varnosti. Samo letos na tem dela 40.000 varnostnih profesionalcev," je dejal.