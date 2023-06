Zasmehovana romska deklica na valeto prišla v družbi Seke Aleksić

Rekla je, da bo in tudi je. Seka Aleksić se je držala svoje besede in na valeto v Beogradu pospremila zasmehovano romsko deklico Mio. S tem je želela zapreti usta vsem, ki so se na deklico spravili zaradi njenega porekla - prav zaradi porekla je namreč ostala tudi brez spremljevalca na valeti. Pa ne le Seka, ta primer medvrstniškega nasilja so obsodili tudi številni drugi znani. Na valeto sta tako prišla tudi soigralca iz serije Igra Usode, Ammar Mešić in Stevan Piale.

"Vsi odrasli smo padli na izpitu! Mia je šla na maturo s prijateljicami, le upamo lahko, da bodo otroci veliko boljši ljudje kot smo mi," je Seka Aleksić, ena najbolj priljubljenih pevk v Srbiji, ki je med drugim znana po svojih hitih kot so Aspirin, Crno i zlatno in Rodjena s' vukovima, zapisala na Twitter, zraven pa objavila videoposnetke z valete.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Delila je tudi objavo Ammarja Mešića in se tako njemu kot njegovemu soigralcu iz serije Igra Usode Stevanu Pialu zahvalila, da sta prišla podpreti Mio. "Kakšna fanta," je pripisala. Mešić je sicer objavil objavil fotografijo, na kateri so zgolj on, Piale in Seka, a je pojasnil, da so ob vseh čustvih pozabili narediti skupinsko sliko. "V čast mi je bilo biti z Mio in ji polepšati dan. Prevzeti od čustev se nismo imeli časa slikati vsi štirje skupaj," je zapisal ob sliko.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sošolci so jo klicali 'Ciganka', v šolo so ji prinesli bakreno žico Kot smo že poročali, se je konec maja družinski prijatelj šolarke odločil, da bo javnosti razkril, kaj se je Mii več mesecev dogajalo v razredu. "Deklici so v šolo prinesli bakreno žico, da bi se ponorčevali, ker je Rominja. V smislu, vi zbirate baker, pa bomo še mi prispevali. Njen oče vozi tovornjak po Evropi, mama ima cvetličarno. Nihče noče z njo na valeto. In vsi molčijo! Tako sodelujejo v nasilju. Je to Srbija, ki jo želimo?" je zgodbo na Twitterju povzela ena od uporabnic. Objava je v Srbiji dvignila veliko prahu. Izkazalo se je, da gre za deklico Mio iz Vrbasa v Vojvodini, kjer obiskuje Osnovno šolo Petar Petrović Njegoš. Zasmehovanje se je začelo oktobra lani, ko so sošolci prvič začeli omenjati baker, marca se je začelo še stopnjevati, naslavljali so jo kot ciganko. 8. aprila je k njej pristopila sošolka in ji čestitala za rojstni dan. Mia je presenečeno odgovorila, da nima rojstnega dne. "Zakaj se delaš neumno, danes je dan Romov," ji je zabrusila sošolka. "Ko pa so ji prinesli bakreno žico, jo je tako pretreslo, da ni hotela več nazaj v šolo," so Miino mamo povzeli srbski mediji. Poleg tega je fant, s katerim naj bi šla na valeto, spremstvo na koncu zavrnil z neslano šalo, da ga je strah, da bo spotoma ukradla tuje kolo, če ga kje zagleda. Menda naj bi jo poskušal pomiriti razrednik, ki jo je objel in rekel: "Bova skupaj prodajala baker, v tem je denar." Prav on pa naj bi bil na koncu tudi njen spremljevalec na valeti.