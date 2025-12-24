Naslovnica
Zasneženi deli Hrvaške, na cestah pa kaos

Zagreb, 24. 12. 2025 10.12 pred 24 minutami 1 min branja 7

Avtor:
M.P.
Zasnežene ceste na Hrvaškem

Sneg je pobelil tudi dele naše južne sosede ter povzročil kaos na nekaterih cestah. Zasneženi so Gorski kotar, Lika, Sljeme in Zavižan. Prekinjene so nekatere trajektne in katamaranske linije.

Na številnih hrvaških cestah vladajo zimske razmere, poroča Net.hr. Hrvaški avtoklub (HAK) opozarja, da so ceste v večjem delu države mokre in spolzke, zaradi nizkih temperatur pa je možna tudi poledica.

Zaradi zimskih razmer je promet prepovedan za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki ter vozila brez ustrezne zimske opreme na cestah v Liki, Gorskem kotarju ter delih Zadarske in Šibeniško-kninske županije.

Tovornjaki s priklopniki in vlačilci s polpriklopniki ne morejo potovati iz notranjosti proti Reki/Istri in Dalmaciji ter obratno.

Na avtocesti pred mejnim prehodom Bajakovo v smeri Srbije je kolona tovornih vozil dolga približno osem kilometrov, kolona za osebna vozila pa približno en kilometer.

Zaradi močnega vetra je A1 Zagreb–Split–Dubrovnik med Svetim Rokom in Posedarjem odprta le za osebna vozila.

HAK ob tem opozarja tudi na možne zemeljske plazove na Jadranski magistrali in cestah v gorah.

Preberi še Ponekod že sneži, do božičnega jutra lahko lokalno zapade tudi 10 cm snega

Zaradi slabih vremenskih razmer so prekinjene tudi trajektne linije Sumartin-Makarska in Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik in katamaranske linije Mali Lošinj–Cres–Reka, Novalja–Rab–Reka, Ubli–Korčula–Dubrovnik, Ubli–Vela Luka–Hvar–Split, Sobra (Mljet)–Šipanska Luka–Dubrovnik, Ubli–Korčula–Dubrovnik. Prekinjeni sta tudi ladijski liniji Zadar–Preko in Mali Lošinj–Unije-Susak.

hrvaška sneg promet

