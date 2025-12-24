Zasneženi deli Hrvaške, na cestah pa kaos

Zaradi zimskih razmer je promet prepovedan za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki ter vozila brez ustrezne zimske opreme na cestah v Liki, Gorskem kotarju ter delih Zadarske in Šibeniško-kninske županije.

Na številnih hrvaških cestah vladajo zimske razmere, poroča Net.hr . Hrvaški avtoklub (HAK) opozarja, da so ceste v večjem delu države mokre in spolzke, zaradi nizkih temperatur pa je možna tudi poledica.

Tovornjaki s priklopniki in vlačilci s polpriklopniki ne morejo potovati iz notranjosti proti Reki/Istri in Dalmaciji ter obratno.

Na avtocesti pred mejnim prehodom Bajakovo v smeri Srbije je kolona tovornih vozil dolga približno osem kilometrov, kolona za osebna vozila pa približno en kilometer.

Zaradi močnega vetra je A1 Zagreb–Split–Dubrovnik med Svetim Rokom in Posedarjem odprta le za osebna vozila.

HAK ob tem opozarja tudi na možne zemeljske plazove na Jadranski magistrali in cestah v gorah.