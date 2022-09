Zastarela tehnologija v tehnološko napredni državi

Kljub temu, da Japonska velja za tehnološko napredno državo in je ponavadi v ospredju proizvodnih inovacij, je tehnološka realnost v mnogih japonskih pisarnah popolnoma drugačna. Približno 1900 pisarn v podjetjih namreč še vedno uporablja diskete ter CD-je in mini diske. Minister za digitalizacijo Taro Kono je zato "napovedal vojno" disketam ter drugi zastareli tehnologiji.

Minister Kono se zavzema za to, da bi ljudem omogočil uporabo novejših in enostavnejših spletnih storitev. Diskete so bile namreč ustvarjene v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar so že tri desetletja kasneje zaradi učinkovitejših rešitev za shranjevanje skoraj izginile iz uporabe.

Majhni, okrogli ali kvadratni pečati, potopljeni v rdeče črnilo, se uporabljajo namesto podpisa na številnih dokumentih na Japonskem, od preprostih dobavnic do uradnih obrazcev, kot so bančne vloge in poročni listi.

Ampak zastarela tehnologija se ne pojavlja samo v deželi vzhajajočega sonca. Obrambno ministrstvo ZDA je šele leta 2019 objavilo, da je prenehalo uporabljati diskete, ki so bile prvič razvite v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v nadzornem sistemu za jedrski arzenal. Pri nas so se proti koncu osemdesetih uporabljale 3,5 palčne diskete, a so tudi te ob pojavu nove tehnologije odromale v zgodovino.

Japonska tako ostaja velika uganka glede svojih tehnoloških navad. Nekateri to pripisujejo slabi digitalni pismenosti, drugi menijo, da so direktorji in zaposleni neizmerno konzervativni in ne želijo povezovati računalnikov z osebnim življenjem. Bojijo se namreč kraje podatkov in hekerskih napadov. Kljub javni podobi, ki je naklonjena tehnologiji, se zdi, da večina japonskih podjetij namerava vztrajati pri svojem in raje uporablja ljudi kot stroje, kjerkoli je to mogoče.