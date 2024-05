Zastoji na strehi sveta: ujeta množica ljudi, pogrešana dva moška

Množica alpinistov je obtičala na vrhu Mount Everesta, potem ko sta sneg in led zdrsnila z najvišjega vrha sveta, poroča SkyNews. Zaradi porušenja grebena pa sta izginila Britanec in njegov nepalski vodnik. Dan Paterson in njegov nepalski vodnik Pastendži Šerpa sta dosegla vrh gore malo pred 5. uro zjutraj v torek, 21. maja, od takrat pa se je za njima izgubila vsaka sled. Gmota strjenega snega, ki je visela nad robom prepada, se je zrušila in naj bi ju potegnila s seboj. Kljub iskalni akciji ju niso našli. Vinajak Mala, vodička Mednarodne zveze združenj gorskih vodnikov (IFMGA), ki se je 21. maja povzpela na Everest, je na Instagramu zapisala, da se ji je doseganje vrha tokrat zdelo drugačno kot kadarkoli prej: "Po vrhu smo prečkali Hillary Step, 'promet' je potekal počasi, nato pa se je nekaj metrov pred nami nenadoma zrušil greben. Žal jima nismo mogli pomagati." Dan Paterson, 40-letni britanski plezalec, in Pastendži Šerpa, njegov 23-letni nepalski vodnik, sta tako še vedno pogrešana.