Poletni zastoji v Nemčiji skupno trajali 13 let in pol

Vsi poletni zastoji v Nemčiji so skupaj trajali približno 13 let in pol. Letos poleti je bilo sicer za 2,7 odstotka manj zastojev kot lani, a Nemci so kljub temu v kolonah prebili več časa.

Prometno najbolj obremenjen vikend je bil v začetku avgusta, med 1. in 3. avgustom, ko so vozniki v prometu skupno obtičali kar 4201-krat. Najhuje je bilo v petek, 1. avgusta, ko so na nemških avtocestah zabeležili 2062 zastojev v skupni dolžini več kot 4700 kilometrov.

Takrat so s počitnicami začeli šolarji na Bavarskem in v zvezni deželi Baden-Württemberg, medtem ko so se v nekaterih drugih deželah počitnice že iztekale. Poletno vreme je na ceste prignalo tudi ostale izletnike.