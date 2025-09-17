Svetli način
Poletni zastoji v Nemčiji skupno trajali 13 let in pol

Berlin, 17. 09. 2025 17.45

N.L.
10

V obdobju med 30. junijem in 14. septembrom, kar predstavlja 11 tednov poletnih počitnic, so na nemških avtocestah našteli kar 116.020 zastojev v skupni dolžini skoraj 204.000 kilometrov. Z vsemi kolonami vozil, ki so poleti stale na nemških avtocestah, bi lahko približno petkrat obkrožili Zemljo, razkriva poročilo o poletnih zastojih na nemških cestah, ki ga je objavil Nemški avtomobilski klub (ADAC).

Gneča na nemških avtocestah ob začetku šolskih počitnic v začetku junija.
Gneča na nemških avtocestah ob začetku šolskih počitnic v začetku junija. FOTO: Profimedia

Vsi poletni zastoji v Nemčiji so skupaj trajali približno 13 let in pol. Letos poleti je bilo sicer za 2,7 odstotka manj zastojev kot lani, a Nemci so kljub temu v kolonah prebili več časa.

Prometno najbolj obremenjen vikend je bil v začetku avgusta, med 1. in 3. avgustom, ko so vozniki v prometu skupno obtičali kar 4201-krat. Najhuje je bilo v petek, 1. avgusta, ko so na nemških avtocestah zabeležili 2062 zastojev v skupni dolžini več kot 4700 kilometrov. 

Takrat so s počitnicami začeli šolarji na Bavarskem in v zvezni deželi Baden-Württemberg, medtem ko so se v nekaterih drugih deželah počitnice že iztekale. Poletno vreme je na ceste prignalo tudi ostale izletnike. 

Prometno najbolj obremenjen vikend je bil prvi vikend avgusta.
Prometno najbolj obremenjen vikend je bil prvi vikend avgusta. FOTO: Profimedia

Za najbolj obremenjen odsek avtoceste med počitnicami velja münchenska obvoznica A99, na drugem mestu je odsek Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg, na tretjem pa mejni prehod Elten/NL – Köln – Frankfurt – Passau. Ob tem velja poudariti, da so v analizo vključeni le odseki, ki predstavljajo pomemben del poti za potovanja med počitnicami. Podatki torej ne vključujejo mestnih avtocest, ki jih Nemci najpogosteje uporabljajo zgolj za vožnjo na delo.

Najbolj prometno obremenjen dan ob koncu tedna je bil petek. Ob petkih so namreč našteli kar 48 odstotkov vseh zastojev, ki so nastali med vikendom. Sledi nedelja, medtem ko so ob koncu tedna najboljšo pretočnost prometa zaznali ob sobotah. 

Najdaljši zastoj so zabeležili v nedeljo, 29. junija, na avtocesti A24 (Schwerin – Berliner Ring). Trajal je približno deset ur, dolg je bil kar 35 kilometrov, so zanimivo prometno dejstvo izpostavili pri ADAC. 

Nemčija avtoceste zastoji promet počitnice ADAC
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
elektroncek
17. 09. 2025 18.15
no spet bluz in preusmerjanje pozornosti da je dars se slabsi ... ker sm se 3 tedne nazaj peljal iz slo v nizozemsko .. nikjer nism čakal ... NIKJER v nemciji pa ja ogromno del na avtocesti ...
ODGOVORI
0 0
deny-p
17. 09. 2025 18.13
+2
Koliko je ceatnina v nemčiji, ko jih že omenjate....🤣🤣
ODGOVORI
2 0
elektroncek
17. 09. 2025 18.16
vinjete ne rabiš ... plus s to novico preusmerjajo spet ... resujejo nesposobne na darsu
ODGOVORI
0 0
Petur
17. 09. 2025 18.11
-2
ni opravičila za dogajanje v Sloveniji.. tu so krivi izključno gradbeniki s politiko,in tudi nedisciplina voznikov Slovencev...
ODGOVORI
0 2
Pamir
17. 09. 2025 18.00
-3
Balkanske nemške ceste, Golob je kriv
ODGOVORI
0 3
Jože50
17. 09. 2025 17.57
+1
V Sloveniji je še veliko slabše.
ODGOVORI
2 1
maco 1
17. 09. 2025 17.52
+1
a to spet mojškra izgovore išče? še dolžino vseh avtocest,prosim,če se že greste statistiko.
ODGOVORI
1 0
volvo4444
17. 09. 2025 17.58
+0
očitno da se še nisi vožil po D AC
ODGOVORI
1 1
Šestka6
17. 09. 2025 18.04
+0
Maco a hočeš pri primerjati slovenske avtoceste z nemškimi po dolžini?
ODGOVORI
1 1
Slavko BabIč
17. 09. 2025 17.50
+0
in koliko je to dodatne emisije.....
ODGOVORI
1 1
