Poletni zastoji v Nemčiji skupno trajali 13 let in pol

Vsi poletni zastoji v Nemčiji so skupaj trajali približno 13 let in pol. Letos poleti je bilo sicer za 2,7 odstotka manj zastojev kot lani, a Nemci so kljub temu v kolonah prebili več časa.
Prometno najbolj obremenjen vikend je bil v začetku avgusta, med 1. in 3. avgustom, ko so vozniki v prometu skupno obtičali kar 4201-krat. Najhuje je bilo v petek, 1. avgusta, ko so na nemških avtocestah zabeležili 2062 zastojev v skupni dolžini več kot 4700 kilometrov.
Takrat so s počitnicami začeli šolarji na Bavarskem in v zvezni deželi Baden-Württemberg, medtem ko so se v nekaterih drugih deželah počitnice že iztekale. Poletno vreme je na ceste prignalo tudi ostale izletnike.
Za najbolj obremenjen odsek avtoceste med počitnicami velja münchenska obvoznica A99, na drugem mestu je odsek Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg, na tretjem pa mejni prehod Elten/NL – Köln – Frankfurt – Passau. Ob tem velja poudariti, da so v analizo vključeni le odseki, ki predstavljajo pomemben del poti za potovanja med počitnicami. Podatki torej ne vključujejo mestnih avtocest, ki jih Nemci najpogosteje uporabljajo zgolj za vožnjo na delo.
Najbolj prometno obremenjen dan ob koncu tedna je bil petek. Ob petkih so namreč našteli kar 48 odstotkov vseh zastojev, ki so nastali med vikendom. Sledi nedelja, medtem ko so ob koncu tedna najboljšo pretočnost prometa zaznali ob sobotah.
Najdaljši zastoj so zabeležili v nedeljo, 29. junija, na avtocesti A24 (Schwerin – Berliner Ring). Trajal je približno deset ur, dolg je bil kar 35 kilometrov, so zanimivo prometno dejstvo izpostavili pri ADAC.
