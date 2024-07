Zastrovanje razmer na Bližnjem vzhodu, odpovedi letov v Bejrut

Na Bližnjem vzhodu, ki ga že skoraj 10 mesecev razdira brutalna vojna v Gazi, se močno zaostruje nevarnost nove vojne: med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah. Po tem, ko je v soboto v raketnem napadu na Golansko planoto, ki jo zaseda Izrael, umrlo 12 otrok in najstnikov, še 20 je ranjenih, so izraelske oblasti obljubile, da bo Hezbolah za to plačal visoko ceno. V strahu pred povračilnimi ukrepi so številne letalske družbe odpovedale lete v Bejrut. Pred avanturami v Libanonu Izraelce svari Iran, najtesnejši zaveznik šiitskega Hezbolaha. Turški predsednik Erdogan pa je zaradi vojne v Gazi omenil celo možnost vojaške intervencije v Izraelu