Zastrupitev Navalnega z novičokom potrdili tudi v Franciji in na Švedskem

"Rezultati te preiskave specializiranih laboratorijev v Franciji in na Švedskem so zdaj dostopni in potrjujejo nemške ugotovitve" o zastrupitvi z živčnim strupom iz skupine novičok, je pojasnil Seibert. Nemški vojaški laboratorij je zastrupitev Navalnega z novičokom potrdil 2. septembra.

Kot je pojasnil tiskovni predstavnik nemške kanclerke Steffen Seibert , je Nemčija zaprosila Francijo in Švedsko za neodvisno preiskavo vzorcev Navalnega, ki se zdravi v bolnišnici v Berlinu.

Putin odgovarja, da so kritike na račun Rusije neprimerne

Francoski predsednik Macron je medtem danes v telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Putinom zahteval, da se "takoj osvetli vse okoliščine tega poskusa umora in ugotovi, kdo je odgovoren", so sporočili iz Elizejske palače.

Putin mu je odvrnil, da so neutemeljene kritike na račun Rusije v tem primeru neprimerne, so navedli v Kremlju.

"Da bi razjasnili, kaj se je v resnici zgodilo, bi morali nemški strokovnjaki Rusiji predati biološke materiale in uradne rezultate analize vzorcev Navalnega," je glede na navedbe Kremlja v pogovoru povedal Putin. Poleg tega morajo nemški strokovnjaki začeti sodelovati z ruskimi zdravniki.

Navalni, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je 20. avgusta na notranjem letu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel. Na zdravljenje v Nemčijo so ga prepeljali dva dneva kasneje. Po okoli dveh tednih v umetni komi so ga pred tednom dni prebudili iz nje.

Iz berlinske bolnišnice so danes sporočili, da se njegovo zdravstveno stanje še naprej izboljšuje. Dodali so, da pri dihanju nič več ne potrebuje pomoči medicinskega ventilatorja. Občasno lahko za kratek čas zapusti bolniško posteljo, so zapisali na spletni strani bolnišnice Charite.