Huda slabost, pomodreli udi: zastrupitve v čajni kuhinji nemške univerze

Vsi oboleli so morali pomoč poiskati zaradi hude slabosti, nekaterim pa so pomodrele tudi okončine. Med šesterico hospitaliziranih je tudi 30-letnik, čigar življenje je bilo zaradi resnosti simptomov celo ogroženo, navedbe policije povzema nemški časnik Focus.

Storilec in motiv še nista znana

Tožilec na novinarski konferenci zaradi interesa preiskave podrobnosti še ni želel razkrivati, potrdil je le, da je snov, ki so jo našli, "zdravju škodljiva" in je lahko celo "usodna". Kdo stoji za očitanim kaznivim dejanjem, tako še ni znano, prav tako še ni jasen motiv za to dejanje.

Bild pa sicer poroča, da so prisotnost omenjene snovi našli primešano v embalaže mleka in vode, ki so bile shranjene v čajni kuhinji, do katere imajo dostop vsi študenti in zaposleni.

Dekanja Tanja Brühl je dejala, da bo osebno vzpostavila stik z vsemi prizadetimi takoj, ko bo to mogoče, zvezna ministrica za znanost Angela Dorn pa je izpostavila, da je treba zadevi čim prej priti do dna.