Zastrupitve z metanolom med turisti na Laosu: pridržali osebje spornega hostla

Med pridržanimi naj bi bili zaposleni in vodstvo hostla Nana Backpacker v mestu Vang Vieng, v katerem je bivalo več turistov, ki so pozneje umrli. Lastniki hostla so sicer zavračali očitke, da so gostom ponujali nezakonit alkohol.

Preiskava dogodka se sicer še nadaljuje, točne številke, koliko ljudi se je zastrupilo, medtem še niso znane.