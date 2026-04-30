Zastrupljena otroška hrana: policija še išče drugo sporno stekleničko

Prvo stekleničko so zasegli v trgovini Spar v mestu Eisenstadt. Analiza je pokazala, da je vsebovala približno 15 mikrogramov strupa za podgane.

Kljub intenzivnemu iskanju druge sporne stekleničke za zdaj niso našli. Policisti so preverjali bolnišnice, domove za starejše, vrtce, jasli in tudi družine z majhnimi otroki, a brez uspeha.

Ker obstaja možnost, da je bil izdelek kupljen tudi čez mejo, so o primeru obvestili tudi madžarske oblasti.

Po dosedanjih podatkih so v Avstriji, na Češkem in Slovaškem skupno odkrili pet takšnih spornih izdelkov – vse še pred zaužitjem.

Kako nevarna je količina strupa v najdeni steklenički, za zdaj še ni jasno. Pristojni čakajo na dodatno toksikološko analizo, ki bo pokazala, kakšen vpliv bi lahko imel tak odmerek na majhnega otroka in ali bi lahko bil smrten.

Vrsta uporabljenega strupa za zdaj ni bila razkrita, saj gre za podatek, pomemben za potek preiskave, kjer naj bi bilo v središču izsiljevanje podjetja za visok znesek.