Tujina

Zastrupljena otroška hrana: policija še išče drugo sporno stekleničko

Dunaj, 30. 04. 2026 18.29 pred 35 minutami 1 min branja 5

N.Š.
N.Š.
Hipp

Na avstrijskem Gradiščanskem se nadaljuje obsežna preiskava zaradi suma zastrupljene otroške hrane. Policija še vedno išče drugo stekleničko kašice znamke HiPP, ki naj bi bila – tako kot že najdena – namerno kontaminirana s strupom za podgane.

Prvo stekleničko so zasegli v trgovini Spar v mestu Eisenstadt. Analiza je pokazala, da je vsebovala približno 15 mikrogramov strupa za podgane.

Kljub intenzivnemu iskanju druge sporne stekleničke za zdaj niso našli. Policisti so preverjali bolnišnice, domove za starejše, vrtce, jasli in tudi družine z majhnimi otroki, a brez uspeha.

Ker obstaja možnost, da je bil izdelek kupljen tudi čez mejo, so o primeru obvestili tudi madžarske oblasti.

Po dosedanjih podatkih so v Avstriji, na Češkem in Slovaškem skupno odkrili pet takšnih spornih izdelkov – vse še pred zaužitjem.

Kako nevarna je količina strupa v najdeni steklenički, za zdaj še ni jasno. Pristojni čakajo na dodatno toksikološko analizo, ki bo pokazala, kakšen vpliv bi lahko imel tak odmerek na majhnega otroka in ali bi lahko bil smrten.

Vrsta uporabljenega strupa za zdaj ni bila razkrita, saj gre za podatek, pomemben za potek preiskave, kjer naj bi bilo v središču izsiljevanje podjetja za visok znesek. 

KOMENTARJI5

proofreader
30. 04. 2026 19.05
Ve se kdo sovraži otroke.
periot22
30. 04. 2026 18.53
Verjetno Amerikanci samo oni so tega sposobni!
asdfghjklč
30. 04. 2026 19.10
Tudi rusi .. so v prvem letu vojne ruski vojaki zbadali, pretepali in tudi na druge načine mučili ukrajinske vojake in civiliste ... no, saj jim to ne more biti tuje, saj se po ukrajini za rusijo borijo tudi serijski morilci.
First Last
30. 04. 2026 18.51
Kdo pa to naredi pa nevem. Vrjetno kaksen verski skrajnez kot jih je v iranu polno
asdfghjklč
30. 04. 2026 18.47
Tistega, ki je odgovoren za to, nekateri že vejo kdo to je, samo ne povejo, jih najti, pa roke posekati direkt pri ramenih! Kako lahko tako nevarnost počnejo dobesedno še dojenčkom in malčkom?! Za to ni nobenega opravičila in vsaka kazen bo premila.
