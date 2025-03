Zasuk v retoriki: ZDA Rusije ne smatrajo več za kibernetsko grožnjo?

Namestnica pomočnika državnega sekretarja za mednarodno kibernetsko varnost Liesyl Franz je minuli teden pred delovno skupino Združenih narodov za kibernetsko varnost dejala, da so ZDA zaskrbljene zaradi groženj, ki jih povzročajo nekatere države. Med slednjimi je omenila Kitajsko in Iran, Rusije pa opazno ne. Franzova ob tem ni omenila niti skupine izsiljevalskih programov LockBit s sedežem v Rusiji, poroča The Guardian.

"Nerazumljivo je imeti govor o kibernetskih grožnjah in ne omeniti Rusije. Zmotno je misliti, da bo to Rusijo in rusko varnostno agencijo spremenilo v naše prijatelje," je dejal upokojeni kibernetski strokovnjak James Lewis . "Rusija sovraži ZDA in so še vedno jezni zaradi poraza med hladno vojno. Pretvarjanje, da temu ni tako, tega ne bo spremenilo," je dodal.

Nasprotno od ZDA pa so predstavniki Evropske unije in Združenega kraljestva svoje pripombe osredotočili na grožnjo, ki jo predstavlja prav Moskva. Združeno kraljestvo je na primer poudarilo, da Rusija poleg nezakonite invazije uporablja žaljive in zlonamerne kibernetske napade proti Ukrajini.

Nedavno obvestilo ameriške Agencije za kibernetsko varnost in varnost infrastrukture (Cisa) je določilo nove prednostne naloge agencije. Te naslavljajo prav Kitajsko in zaščito lokalnih sistemov. Rusija ni omenjena.

Cisa in ameriško zunanje ministrstvo sicer na vprašanja Guardiana še nista odgovorila.

Guardian je govoril z dobro obveščenim virom, ki jim je povedal, da so bili analitiki agencije obveščeni, da ne smejo slediti ruskim grožnjam ali poročati o njih, čeprav je bila agencija pred tem osredotočena predvsem na to. Informacije, povezane z Rusijo, so tako preprosto "opustili". Izpostavil pa je tudi splošno odpuščanje v agencijah, kar so občutili tudi na področju kibernetske varnosti. "Naši sistemi ne bodo zaščiteni in naši nasprotniki to vedo," je dejal.

O prerazporeditvi uradnikov v Agenciji Cisa poroča tudi New York Times. Šlo naj bi predvsem za tiste zaposlene, ki so bili osredotočeni na varovanje volitev pred kibernetskimi napadi in drugimi poskusi motenj glasovanja. "Ne želim zmanjšati pomena Kitajske, Irana ali Severne Koreje, a grožnja Rusije je najmanj enaka kitajski," je dejala oseba, ki je v preteklosti sodelovala v skupinah za sledenje ruskim kibernetskim grožnjam. Vir je dodal, da obstaja na desetine diskretnih ruskih hekerskih skupin, ki jih podpira Rusija. Njihov namen je škodovanje ameriški vladi, infrastrukturi in komercialnim interesom ali pa kraja informacij.

Združene države že dlje časa opozarjajo, da Rusija predstavlja kibernetsko grožnjo ameriški infrastrukturi. V poročilu letne ocene grožnje, ki so jo lani objavile ameriške obveščevalne agencije, je zapisano, da Rusija predstavlja "trajno globalno kibernetsko grožnjo". "Moskva na kibernetske motnje gleda kot na vzvod zunanje politike za oblikovanje odločitev drugih držav, svoje zmogljivosti pa nenehno izpopolnjuje in jih uporablja za namene vohunjenja, vplivanja in napadov proti različnim ciljem," so zaključili v poročilu.