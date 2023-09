Zatajil več milijonov evrov, nato pa trdil, da ni bilo namerno

S pregledom poslovne dokumentacije pa je bilo odkrito, da so Grliću Radmanu za leto 2019 izplačali 343.000 evrov, leta 2020 432.000 evrov, leta 2021 668.000 evrov in leta 2022 670.000 evrov. Izplačila za leta 2019, 2020 in 2021 skupaj znašajo 1,44 milijona evrov, leta 2022 pa se znesek povzpne na 2,11 milijona evrov. V 10 letih poslovanja je Agroproteinka od države prejela 60,15 milijona evrov, kar so le izplačila iz državnega proračuna, ne pa še morebitna plačila s strani županov ali mestnih občin.

Ministrstvo je sicer zatrdilo, da "minister Grlić Radman redno izpolnjuje premoženjsko kartico, ustrezno pa so navedeni podatki o poslovnih deležih oziroma vrednostnih papirjih in deleži v gospodarskih družbah".

Kdo je Grlić Radman?

Za Grlića Radmana je javnost izvedela šele, ko ga je premier Andrej Plenković postavil za ministra, do tedaj pa je delal kot hrvaški veleposlanik v Berlinu. Predvsem je zaslovel s svojimi izjavami tako v hrvaščini kot v angleščini.

"Prizadevam si, da bi bile plače v Münchnu in Đakovu enake," je denimo le ena izmed njegovih izjav, ko je govoril o izenačenju gospodarskega razvoja vseh evropskih držav. Za Plenkovića je dejal, da je najvplivnejša oseba in najbolj priljubljen predsednik vlade v Evropi, kar je sprožilo različne odzive na Hrvaškem.