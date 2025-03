Zatiranje priseljevanja: Florida bi njihove službe zdaj nadomestila z mladoletniki

Zakonodajalec zvezne države Florida razmišlja o predlogu zakona, ki bi omilil pravila o delu otrok in mladoletnikom, starim 14 let, omogočil delo čez noč v šolskih dneh. Po veljavnem pravilniku zdaj ne smejo delati od 23.00 do 6.30.

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis podpira rahljanje zakona, skupaj s politiko predsednika Donalda Trumpa o izgonu nezakonitih priseljencev iz ZDA. "Zakaj bi morali uvažati priseljence, če so najstniki včasih delali v teh letoviščih, študenti bi morali imeti možnost, da počnejo te stvari," je dejal DeSantis.