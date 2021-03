Zatiranje protestnikov v Mjanmaru se nadaljuje: nad protestnike s pravimi naboji

Mjanmarske varnostne sile so na severozahodu države proti protestnikom, ki nasprotujejo vojaški hunti, znova uporabile prave naboje. Trije protestniki so v kritičnem stanju. Vojaška hunta namreč postopoma stopnjuje pritisk na protestnike z uporabo solzivca, vodnih topov in gumijastih nabojev, vse pogosteje pa tudi s pravimi naboji.

Mjanmarske varnostne sile so danes proti protestnikom uporabile prave naboje v kraju Kale na severozahodu države. Po navedbah enega od reševalcev je bilo v posredovanju vojske in policije ranjenih najmanj 20 ljudi. Trije so v kritičnem stanju. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Kot je še povedal, je policija proti protestnikom najprej uporabila solzivec in gumijaste naboje, nato pa še prave. V Mjanmaru potekajo množični protesti, odkar je vojska pred mesecem dni z vojaškim udarom strmoglavila civilne oblasti pod vodstvom Aung San Suu Kyi. Vojaška hunta postopoma stopnjuje pritisk na protestnike z uporabo solzivca, vodnih topov in gumijastih nabojev, vse pogosteje pa tudi s pravimi naboji. Minulo nedeljo ubili najmanj 18 protestnikov Najbolj krvav dan od prevrata 1. februarja je bila minula nedelja. Po podatkih Združenih narodov je bilo po vsej državi ubitih najmanj 18 protestnikov. Glede na navedbe nevladne skupine, ki spremlja zapiranje političnih zapornikov, so od udara prijeli že več kot 770 ljudi. Mjanmarski veleposlanik pri Združenih narodih je pozval organizacijo, naj uporabi vsa možna sredstva za ukrepanje proti vojski in ponovno vzpostavitev demokracije v državi. icon-expand Protesti v Mjanmaru, nasilje nad protestniki se stopnjuje. FOTO: AP "Potrebujemo nadaljnje najostrejše ukrepanje mednarodne skupnosti za takojšnje končanje vojaškega udara," je dejal Kjav Moe Tun, ki je nagovor zaključil s pozdravom s tremi prsti, ki ga uporabljajo protestniki v Mjanmaru. PREBERI ŠE Stopnjevanje nasilja v Mjanmaru: prijeti novinarji, protestnica utrpela strelne rane Vojaška hunta ga je zatem že razrešila s položaja. "Ni sledil navodilom in usmeritvam države in je izdal državo," je poročala državna televizija MRTV in dodala, da od danes ne zaseda več svojega veleposlaniškega položaja. icon-expand