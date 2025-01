Zaupna depeša pricurljala v javnost: Nemce skrbi Trumpova želja po maščevanju

Glede na zaupno diplomatsko gradivo, ki ga je v nedeljo razkril nemški časnik Bild , je nemški veleposlanik v ZDA Andreas Michaelis kritičen do Trumpove "strategije vnašanja razdora", s katero da bi na novo definiral ustavni red. Opozoril je, da bi to lahko oslabilo demokracijo v ZDA.

Michaelis, ki bo na Trumpovi inavguraciji danes zastopal nemško vlado, je v depeši zunanjemu ministrstvu v Berlinu prejšnji torek zapisal, da Trumpa vidi kot človeka, ki ga vodi želja po maščevanju. Trumpov cilj je po njegovi oceni kar največja koncentracija pristojnosti v rokah predsednika ZDA v škodo kongresa in zveznih držav. To bi v veliki meri spodkopalo temeljna demokratična načela ZDA, je nemški veleposlanik še zapisal v depeši, ki jo omenja Bild.

Zunanja ministrica Annalena Baerbock je potrdila obstoj depeše. "Veleposlaništva seveda pišejo poročila, to je njihova naloga, zlasti ob menjavi vlade, da vemo, kaj lahko pričakujemo," je dejala za televizijo ZDF. Dodala je, da je Trump že napovedal, kaj namerava storiti in na to se je treba pripraviti.