Zaupnik princa Andrewa zanika obtožbe o vohunjenju za Kitajsko

Prepričan je, da je žrtev "spreminjajočega se političnega ozračja". "Ko so odnosi dobri in ko si prizadevajo za kitajske naložbe, sem v Združenem kraljestvu dobrodošel. Ko se odnosi poslabšajo, se zavzame protikitajsko stališče in sem izključen," je dodal in napovedal, da se bo pritožil na odločitev o preklicu dovoljenja za bivanje v Združenem kraljestvu.

"Ničesar nisem storil narobe ali nezakonito in pomisleki, ki jih je proti meni izrazilo notranje ministrstvo, so neutemeljeni," je dejal J ang Tengbo , ki je obtožbe o vohunjenju za Kitajsko označil kot popolnoma neresnične.

Sodišče v Londonu je v četrtek potrdilo odločitev britanskih oblasti, ki so lani Jangu prepovedale vstop v državo. Iz sodbe je razvidno, da je britansko notranje ministrstvo v odločitvi o izgonu menilo, da je bil poslovnež vpleten v tajne in zavajajoče dejavnosti v imenu Kitajske komunistične partije in da bi njegov odnos z Andrewom lahko Peking uporabil za politično vmešavanje.

Jang se je s princem tako zbližal, da ga je ta leta 2020 povabil na svojo zabavo za rojstni dan, v prinčevem imenu pa je tudi lahko iskal potencialne kitajske vlagatelje. Sodniki so izpostavili še, da se je njun odnos razvil v času, ko je bil princ "pod velikim pritiskom", zaradi česar bi bil lahko ranljiv za zlorabo tovrstnega vpliva.

64-letni Andrew že več let ni del kraljeve družine. Zaradi prijateljstva z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je bil obtožen spolnih zločinov in trgovine z ljudmi, a je leta 2019 v zaporu pred sojenjem storil samomor, so mu prepovedali nastope v javnosti. Leta 2022 so mu odvzeli vojaške nazive po obtožbah, da je spolno napadel eno od mladoletnih Epsteinovih žrtev.