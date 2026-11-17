Agencija še ugotavlja obseg težav, na prošnje za komentar pa se še ni odzvala. Televizija MSNBC je poročala, da so nekaterim uslužbencem v vojaškem oporišču Fort Mead, kjer je sedež NSA, zjutraj naročili, naj zaradi "tehničnih težav" v službo pridejo kasneje, medtem ko odpravljajo težave. S tem naj bi želeli preprečiti preobremenitev sistema.

Do težav je domnevno prišlo med rednim vzdrževanjem zaupnega notranjega komunikacijskega omrežja NSA Net, kot je za medij Newsweek izjavil neimenovan predstavnik ameriške vlade.

Dodal je, da je izpad delovanja omrežja prizadel nekatere notranje sisteme, vendar to ni vplivalo na ključne zmogljivosti NSA. Infrastruktura agencije ima po njegovih besedah več ravni rezervnih sistemov, ki omogočajo nadaljnje delovanje med načrtovanim vzdrževanjem ali nepričakovanimi dogodki.

Omrežje NSA Net se uporablja za varno izmenjavo zaupnih informacij in notranjo komunikacijo zaposlenih v agenciji. Natančnih okoliščin in obsega motenj pri NSA še niso pojasnili.

Izpad omrežja po navedbah več uradnikov ne bo vplival niti na sposobnost agencije, da predsedniku Donaldu Trumpu med njegovim obiskom v Aziji posreduje nujne obveščevalne podatke. Trump se trenutno mudi na obisku na Filipinih in bo v sredo popoldan odpotoval na Kitajsko, kjer se bo srečal s kitajskim voditeljem Ši Džinpingom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Izpad komunikacijskega omrežja v eni najpomembnejših ameriških obveščevalnih agencij sledi nizu tehničnih težav, ki so v zadnjih dneh prizadele letalski promet, velika tehnološka podjetja v ZDA in drugod po svetu, v ponedeljek pa tudi več ameriških bank in letalsko družbo United.

V petek so zaradi odpovedi informacijskih sistemov za več ur zaustavili vse polete v ZDA, kar je povzročilo številne zamude in odpovedi več tisoč letov. Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je vzrok pripisala okvari usmerjevalnika – do težav naj bi prišlo med vzdrževalnimi deli in menjavo bakrenih kablov z optičnimi.

Trump je za težave v letalskem prometu okrivil vlado svojega predhodnika Joeja Bidna, češ da ni ustrezno skrbela za vzdrževanje infrastrukture.

Za nobenega od izpadov, ki so prizadeli NSA, FAA, Microsoft in druga podjetja, za zdaj ni javno objavljenih dokazov, da bi jih povzročil kibernetski napad.

Vodja demokratske manjšine v predstavniškem domu Hakeem Jeffries je zahteval, da vlada pripravi skupno informativno srečanje za člane obeh domov kongresa, na katerem bi pojasnila nedavne izpade informacijskih sistemov. Ocenil je, da so dogodki zaskrbljujoči, saj še ni jasno, ali gre zgolj za težave z infrastrukturo ali za morebitno zlonamerno delovanje.

O težavah z dostopom so medtem danes poročali tudi uporabniki Googlove elektronske pošte gmail, prav tako tudi uporabniki storitev podjetja Apple in stranke hotelske verige Marriot. Tiskovna predstavnica Bele hiše Lauren Bis je sicer na televiziji Newsmax zatrdila, da ni dokazov o zlonamernih dejavnostih.