Zaveza k zagotovitvi cepiva za ves svet in reševanju podnebnih sprememb

Voditelji skupine sedmih držav želijo svoj prvi vrh po dveh letih končati z udarnimi obljubami. Med njimi so tudi obljube o plačilu pravičnega davka za velike multinacionalke, o ukrepih proti podnebnim spremembam, ki vključujejo mešanico tehnologije in denarja, ter o zagotovitvi cepiva proti covidu-19 za celoten svet. Revnejšim državam bodo tako zagotovili milijardo odmerkov cepiv.

Skupina G7 želi pokazati, da se je mednarodno sodelovanje po preobratih, ki sta jih povzročili pandemija ter nepredvidljivost nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, vrnilo, poroča The Independent. Prav tako želijo pokazati, da so lahko revnejšim državam boljši prijatelji kot pa njihovi avtoritarni tekmeci, kot je na primer Kitajska.

Britanski premier Boris Johnson, ki je tudi gostitelj vrha, je želel, da bi to tridnevno srečanje spodbudilo "globalno Britanijo", pobudo njegove vlade, da bi ta srednje velika država dobila velik vpliv na globalno reševanje težav. Brexit je med vrhom sicer nekoliko zasenčil ta cilj, saj so voditelji Evropske unije in ameriški predsednik Joe Biden izrazili zaskrbljenost zaradi težav z novimi trgovinskimi pravili med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, ki so povečale napetosti na Severnem Irskem.

icon-expand Britanski premier Boris Johnson FOTO: AP

Britanski zunanji minister Dominic Raab je ob tem EU obtožil, da "poskuša spremeniti status Severne Irske" proti volji njenega prebivalstva, da bi s tem še okrepila konflikt. To je izjavil, potem ko je francoski predsednik Emmanuel Macron britanskemu premierju dejal, da Severna Irska ni del Velike Britanije. Raab je dejal, da je takšen govor žaljiv, unijo pa je obtožil, da je Severno Irsko leta označevala, kot da je ločena od Britanije. To je primerjal tudi s Španijo in Katalonijo ter s Francijo in Korziko. Francoski predsednik in Johnson sta se 'spopadla', ko se je britanski premier pritožil, da po koncu tega meseca iz Velike Britanije ne bo več mogoče pošiljati narezkov prek irskega morja. "Kako bi vam bilo všeč, če bi sodišče preprečilo, da bi klobase iz Toulousa pošiljali v Pariz?" je Johnson dejal na zasedanju v Cornwallu. Francoski predsednik naj bi na to odgovoril, da to "ni dobra primerjava, saj sta Pariz in Toulouse del iste države", Johnson pa je nato odgovoril: "Severna Irska in Britanija sta tudi del iste države." Odmik od premogovniške industrije Skupina G7 naj bi tudi obljubila, da bo, v kolikor ne bo imela tehnologije za zajemanje ogljikovih emisij, opustila premog. Ta odločitev je sledila opozorilu novinarja Davida Attenborougha, da bi že lahko bili "na robu destabilizacije celotnega planeta", s tem pa so se voditelji držav prvič zavzeli za ustavitev višanja globalne temperature. Podnebni aktivisti in analitiki menijo, da bi bilo treba na vrh seznama opravil skupine G7 uvrstiti tudi letni sklad v višini več kot 80 milijard evrov, ki naj bi revnim državam pomagal pri odpravljanju posledic globalnega segrevanja.

icon-expand Zasedanje G7 FOTO: AP

Voditelji se bodo zavezali k zaščiti 30 odstotkov svetovnih kopenskih in morskih območij do leta 2030. Prav tako naj bi se zavezali, da bodo do leta 2030 svoje emisije skoraj prepolovili glede na ravni iz leta 2010. Združeno kraljestvo je to zavezo sicer že preseglo. Johnsonova pisarna že je sporočila, da se je premier v soboto sestal z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniem Guterresom in da sta se strinjala, da morajo države pospešiti in se ambiciozno zavezati k zmanjšanju emisij ogljika in postopni odpravi uporabe premoga. Toda iz pogovorov se je doslej pojavilo zelo malo vsebine na to temo, kar je razočaralo protestnike, ki so se zbrali v bližini, da bi slišali njihovo sporočilo. Množice deskarjev in kajakašev so se v soboto v množičnem protestu veslanja odpravile na morje, da bi pozvale k večji akciji za zaščito oceanov, medtem ko je tisoče ljudi skakalo in tolklo po bobnih, ko so korakali pred medijskim središčem na vrhu v Falmouthu. Revnim državam bodo zagotovili milijardo odmerkov cepiv Nekdanji britanski premier Gordon Brown je ob zasedanju ocenil, da se bo vrh G7 zaradi pomanjkanja načrta za dostavo 11 milijard odmerkov cepiv proti covidu-19 zapisal kot izgubljena priložnost. Dejal je tudi, da bo pomanjkanje cepiv v revnejših državah najbogatejše države preganjalo zaradi možnosti pojava novih različic virusa. "Ko smo potrebovali 11 milijard cepiv, smo dobili načrt le za eno milijardo. Mislim, da bo tudi ta vrh prišel kot neopravičljiv moralni neuspeh," je dejal. Dodal je, da čeprav smo odkrili cepivo za novi koronavirus, pa da države niso določile celovitega načrta za cepljenje do sredine prihodnjega leta. "Milijoni ljudi bodo ostali necepljeni in na tisoče jih bo umrlo," je dejal.

Raab sicer vztraja, da je prav zaradi manevrov Združenega kraljestva na vrhu v Cornwallu, potem ko so se zavzeli, da bodo do konca leta 2022 revnejšim državam dostavili milijardo odmerkov, prišlo do globalnega premika. Zunanji minister je dejal, da so se voditelji držav G7 "združili, da bi premostili vrzel" v globalnem dobavljanju cepiv. Toda Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da revnejše države potrebujejo 11 milijard cepiv in to čim prej. "Seveda želimo iti hitreje," priznava Raab, a spremembo je opisal kot "velik korak naprej". Veseli, ker se je ZDA odmaknila od politike "najprej Amerika" Razpoloženje na zasedanju skupine G7 je bilo sicer večinoma pozitivno. Zadnji vrh skupine G7 se je leta 2019 odvil v Franciji. Pandemija pa je nato preprečila izvedbo predvidenega dogodka za leto 2020 v Združenih državah Amerike.

icon-expand Kraljica Elizabeta II. FOTO: AP

Voditelji so prvi večer preživeli v družbi kraljice Elizabete II., ko je kraljica torto razrezala kar z mečem. Naslednji dan pa so voditeljem na plaži postregli zrezke in jastoge. Državnim voditeljem je vidno odleglo, ker so ZDA po politiki "najprej Amerika", ki jo je zagovarjala Trumpova administracija, znova postale angažiran mednarodni igralec.