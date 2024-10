Zaveznice v Natu imajo dokaze o severnokorejskih silah v Rusiji

"Zavezniki so potrdili dokaze o napotitvi severnokorejske vojske v Rusijo," je v izjavi za medije sporočila tiskovna predstavnica Nata Farah Dakhlallah. "Če bodo te enote namenjene za bojevanje v Ukrajini, bo to pomenilo znatno stopnjevanje severnokorejske podpore nezakoniti ruski vojni in še en znak velikih izgub Rusije na fronti," je dodala.

Pred tem je ameriški obrambni sekretar Lloyd Austin danes sporočil, da ima ameriška vlada zanesljive informacije, da so severnokorejske enote v Rusiji. "Če so sovražniki, če nameravajo sodelovati v tej vojni v imenu Rusije, je to zelo, zelo resno vprašanje," je dejal in dodal, da bi to imelo daljnosežne posledice.

Južnokorejska obveščevalna služba je pristojnemu parlamentarnemu odboru na današnjem brifingu sporočila, da je severna soseda v Rusijo poslala dodatnih 1500 mož, ki so se priključili enakemu številu vojakov, ki so že tam. Šlo naj bi za del od skupno 10.000 vojakov, kolikor jih po navedbah Južne Koreje Pjongjang namerava poslati v Ukrajino.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius in njegov britanski kolega John Healey sta ob podpisu sporazuma o krepitvi sodelovanja na področju obrambe v Londonu izrazila zaskrbljenost zaradi poročil o pošiljanju severnokorejskih vojakov v Rusijo. Pistorius je dejal, da bi sodelovanje sil Pjongjanga v ruski vojni pomenilo neke vrste stopnjevanje konflikta. "Ta razvoj dogodkov me precej skrbi," je dodal.

Healey pa je poudaril, da z nemškim kolegom obsojata potencialno stopnjevanje konflikta. Po njegovih besedah je sicer zelo verjetno, da so bile severnokorejske enote napotene v Rusijo, vendar še ni jasno, da so bile napotene na bojišče. Healey je potezo označil tudi za znak obupa ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Na domnevne načrte Pjongjanga, da v pomoč ruskim silam v Ukrajino napoti okoli 10.000 pripadnikov lastnih sil, sta v zadnjih dneh opozorila Seul in Kijev. Namestitev naj bi bila dokončana do decembra. Severna Koreja in Rusija sta te navedbe že zanikali.