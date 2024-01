Zavezništvo pristanišč proti organiziranemu kriminalu

Po ocenah EMCDDA je letni trg heroina v EU vreden najmanj 5,2 milijarde evrov. Članice so leta 2021 zasegle 9,5 tone heroina, kar je največja zasežena količina te droge v zadnjih 20 letih. Istega leta so bili opioidi odkriti v 74 odstotkih primerov smrtnih žrtev zaradi prevelikega odmerka drog. V EU pa je bilo leta 2021 kar en milijon visoko tveganih uporabnikov opioidov.

Skoraj ves heroin, ki se ga zaužije v Evropi, izvira iz Afganistana. V državi so sicer talibanske oblasti aprila 2022 prepovedale gojenje maka, iz katerega med drugim pridobivajo opij.

Površina, na kateri se prideluje mak, se je v Afganistanu zmanjšala z 233.000 hektarjev konec leta 2022 na 10.800 hektarjev leta 2023. Proizvodnja opija pa se je zmanjšala za 95 odstotkov in je leta 2023 znašala okoli 330 ton.

Kljub ukrepom talibanov za zdaj v Evropi ni znakov pomanjkanja heroina. "Če bo prepoved gojenja maka ostala v veljavi, bi lahko v prihodnosti pomembno vplivala na razpoložljivost heroina v Evropi. Te vrzeli na trgu bi zapolnili močni sintetični opioidi ali poživila, kot so metamfetamin in katinon. To pa bi imelo negativne posledice za zdravstvo in varnost v Evropi," opozarja poročilo.

"Kljub upadu gojenja maka v Afganistanu, sta skrbno spremljanje dobavne verige in diverzifikacije trga bistvenega pomena, saj so kriminalne mreže poslovno usmerjene, prilagodljive in vedno iščejo nove priložnosti," pa je opozorila izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle. V luči tega je izpostavila prisotnost mehiških kriminalnih mrež v EU.

Za transport heroina v EU so še naprej aktualne štiri poti, in sicer preko Balkana, Kavkaza ter poti, ki vodijo proti severu in jugu Evrope. Pot preko Balkana ostaja ključni koridor za trgovino s heroinom v EU. Količina zasežene droge na tej poti se je sicer v zadnjem času nekoliko zmanjšala zaradi strožjega mejnega nadzora na poti skozi Turčijo in Bolgarijo.

Po drugi strani se krepi trgovina s heroinom na južni poti v EU. To je razvidno predvsem iz ogromnih količin heroina, ki odhajajo iz pristanišč v Iranu in Pakistanu. Preostali dve poti za transport heroina pa sta od začetka ruske invazije na Ukrajino nekoliko manj aktivni.

Pomembna pristanišča za pretovarjanje heroina se nahajajo v nekaterih arabskih državah, v vzhodni in južni Afriki ter v Iranu, Pakistanu in Turčiji. Glavna točka za pretovarjanja heroina pa so postali Združeni arabski emirati, ki so hkrati tudi pomembno središče za pranje denarja in drugih kriminalnih aktivnosti, še ugotavlja poročilo.

EU z zavezništvom evropskih pristanišč v boj proti trgovini z drogami