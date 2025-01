'Zavračanje spolnosti ne more biti krivdni razlog za ločitev'

Ženska se je zatem pritožila na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), da ji je bila kršena pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, s čimer so se sodniki strinjali. Soglašali so namreč, da bi obveznost rednih spolnih odnosov v zakonski zvezi kršila spolno svobodo, pravico do telesne samoodločbe in ne bi bila v skladu z bojem proti spolnemu nasilju in nasilju v družini.

"Sodišče ni moglo identificirati nobenega razloga, ki bi lahko upravičil vmešavanje javnih organov na področju spolnosti," je zapisano v izjavi. Odločili pa so tudi, da bi lahko moški kot glavni razlog preprosto navedel nepopravljiv razpad zakonske zveze.

Francozinja je odločitev sodišča pozdravila. "Nujno je, da Francija sprejme potrebne ukrepe za izkoreninjenje kulture posilstva, ki jo mora nadomestiti kultura soglasja in medsebojnega spoštovanja," je sporočila. Upa, da bo odločitev sodišča pomenila prelomnico v boju za pravice žensk.

Odvetnica Francozinje je povedala, da sodba ESČP ne vpliva na ločitev njene stranke - ta je dokončna. Je pa ob tem poudarila, da bo imela sodba velik vpliv na francosko zakonodajo, saj bo francoskim sodnikom preprečila, da bi v prihodnosti izdajali podobne odločitve o ločitvi: "Sodišča bodo končno prenehala razlagati francosko zakonodajo skozi lečo kanonskega prava in ženskam vsiljevati obveznost spolnih odnosov v zakonu."

ESČP je v primeru razsodilo ravno v času po odmevnem sojenju v primeru množičnega posilstva Gisele Pelicot, ki je šokiral tako francosko javnost kot celoten svet in znova razvnel razprave o pravicah žensk v Franciji.